速食店廁所外等友…女遇惡狼！下秒慘遭「壓肩脫褲性侵」





▲徐姓男子2020年雙十節當天，竟在桃園某速食店內的廁所性侵1女子。（示意圖／達志影像）

記者徐愷昕／桃園報導

徐姓男子2020年雙十節當天上午，在桃園某速食店的廁所內見女子糖糖（化名）落單，竟為滿足自己性慾上前脫褲猥褻，接著又以強暴方式性侵女方得逞，所幸糖糖呼救後，一旁民眾趕緊上前壓制徐男。案經糖糖報警，桃園地院一審依強制性交罪判徐男有期徒3年8月。可上訴。

女子糖糖2020年10月10日上午11時許，在桃園市某速食店女廁外洗手台處等待在廁所內的友人，不料此時，一名陌生男子突然衝向她，把褲子脫下意圖猥褻！甜甜見狀嚇得急進入女廁欲躲避，但陌生男卻邊脫衣服邊尾隨在後，接著還以暴力方式壓住她肩膀，讓她無法動彈，最後更直接脫下她外褲及內褲，指侵得逞1次。

過程中糖糖不停呼救，所幸一旁熱心民眾聽到後迅速前來相助，將陌生男壓制在地並報警，她得以順利脫困；事後，徐男被依犯妨害性自主罪移送地檢署偵辦。

桃園地院審理時徐男坦承犯行，法官認為，徐男與糖糖素不相識，但他竟為滿足一己私慾，未尊重女性的性自主權，強行在公眾場所以暴力手段性侵女方，行為實在不應該，審酌他犯後至今仍未向糖糖賠償或道歉，最後依強制性交罪判處有期徒刑3年8月。仍可上訴。

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