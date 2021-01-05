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隨機熊抱落單女！摀嘴拖巷弄強吻襲胸　龜山之狼下場曝

▲新北市吳姓男子前年5月間清晨在龜山區某處空地，隨機發現女子落單熊抱拖往巷內以手勾住頸部摀嘴，欲強行親吻與襲胸。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲新北市吳姓男子前年5月間清晨在龜山區某處空地，隨機發現女子落單熊抱拖往巷內以手勾住頸部摀嘴，欲強行親吻與襲胸。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

吳姓男子前年5月間清晨在龜山區山鶯路某處空地，隨機發現女子獨自停放自行車，悄悄尾隨熊抱強行拖入巷內，以雙手勾住頸部摀住嘴巴，，隨後欲親吻與襲胸時，女子奮力掙脫大聲呼救，吳男落荒而逃，龜山警方循線逮捕吳男送辦，檢方依強制、傷害罪嫌起訴；桃園地院審理時，吳男已私下與受害女子達成和解撤回傷害告訴，法官依強制罪判處吳拘役40天，還可上訴。

檢警調查，32歲的吳姓男子在2018年5月28日清晨5時許，在龜山區山鶯路某處空地巷弄內，見女子獨自1人將自行車停放巷弄，悄悄從女子後方熊抱，徒手勾住女子頸部，摀住嘴巴防止脫逃呼救，強行拖行至巷內，造成女子左下唇紅腫、右大腿黑青等傷勢，吳男欲親吻女子嘴唇，並欲撫摸其胸部等處，女子奮力反抗掙扎並大聲呼救掙脫，吳男嚇得落荒逃逸。

龜山警分局受理女子報案，調閱沿線監視器發現吳男涉嫌重大，循線在新北市鶯歌區吳男住處將其拘捕到案，桃檢複訊後依強制、傷害罪嫌起訴，並建請地院從重量刑。

吳男在地院審訊時坦承犯行，造成女子左下唇紅腫、右大腿黑青等傷勢，但傷害係告訴乃論之罪，被害女子在一審辯論終結前撤回告訴，告訴經撤回者，應諭知不受理之判決；法官另根據警方監視錄影畫面翻拍照片、現場照片與女子就醫診斷證明書、驗傷報告等資料佐證，足認吳男隨機擄人犯案，侵害被害女子之人身自由，法官依強制罪判處吳拘役40日，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，本案還可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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