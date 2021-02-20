交疊完「男友丸子少1顆」　她臉垮想放生！網一看歪樓： 會臭死

▲男友下體有缺陷，讓原PO很在意！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「男朋友只有一顆睪丸！」一名女網友哀號，近日才跟男友在一起，兩人你儂我儂進展到第三壘時，原PO才得知男友少了一顆蛋蛋。男友也難過解釋，「從小就萎縮...」聞言，原PO內心滿滿的衝擊，正在思索該不該放生？但文章曝光後，網友全歪樓，反而比較在意「包莖」的問題。

一名女網友在《Dcard》緩緩道來一樁難以啟齒的私事，最近才與男友交往，正是甜蜜又害羞的階段，直到某天兩人享受魚水之歡時，原PO才發現男友只有一顆睪丸，讓她震驚不已。

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男友也一臉無奈，並坦言「從小就萎縮...也不知道為什麼。」對此，原PO似乎是難以接受，「你們會介意包莖又只有一顆睪丸嗎？你們會因這樣就分手嗎？」

文章曝光後，底下網友一度歪樓，「我覺得可能有其他疾病，倒不如一起徹底檢查，而且包莖超噁，順便處理一下吧」、「一個睪丸有什麼好在意的？我在意的是包莖」、「包莖可以手術，但是一顆睪丸沒辦法補救，就好比乳房少一顆的感覺」、「糟糕...這樣你們平均只剩0.5顆睪丸了」、「他怎麼知道是萎縮而不是隱睪啊」。

▲一名女網友透露，包莖才是最大問題！（圖／翻攝Dcard）



至於隱睪症會不會影響生育？過去本站曾報導《「隱睪症」8歲未治 生育力喪失、罹睪丸癌率多40倍》，泌尿醫師沈秉慶指出，隱睪症的患者的黃金治療時間，落在1歲到1歲半之間，「最晚不要超過2歲」，因為隱睪症患者隨著年紀增長，除了精子會因高溫逐漸喪失活力，導致生育能力喪失外，鼠蹊部睪丸也容易因為碰撞受傷，發生「睪丸扭曲」，同時也可能在患側同時合併鼠蹊部疝氣。

沈秉慶強調，目前手術成功率高達9成以上，建議發現兒子蛋蛋異常的父母儘早就醫，因為隱睪症一旦超過8歲未治，不僅可能產生上述疾病外，罹患睪丸癌的機率，更會增為一般人的40倍，建議家長平時可在小孩洗澡時做居家檢測，以免錯過治療時機，造成遺憾。

▼另有女網友分享類似經歷，但醫師表示生育功能正常！（圖／翻攝Dcard）

