單親爸變性不爽被兒子叫爸　當眾脫褲逼聞「阿姨的味道」

▲男子變性後，竟當眾脫褲，逼兒子聞下體的味道。此為示意圖，與當事人無關。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新竹某單親爸爸阿君（化名）育有3名子女，離婚後變性成美魔女。不過孩子們還不習慣爸爸的改變，仍叫他「爸爸」，阿君也多次在家逼孩子聞下體，說是「阿姨的味道」，並玩弄兒子下體。甚至某次他當眾抓狂，在幼兒園內當眾脫褲摳下體，伸出手指逼兒子聞。最高法院審理後，日前將他判刑1年6月定讞；另外當眾脫褲部分，二審判刑8月、得易科罰金，這部分已經先行定讞。

據了解，阿君從小就有性別認同障礙，挫折容忍力較差，只要一遇到挫折，就會歸咎於性別的關係，一直覺得女性才具有社會優勢。甚至結婚後，妻子的社經地位都較他更高，他也怪罪於自己身為男性的關係。直到生下3名子女，與妻子離婚後，阿君在2017年7月間接受變性手術，從男性身分徹底改變成女性，成了實實在在的小君（化名）。

但小君的3名子女顯然無法這麼快就接受爸爸的改變，經常脫口而出「爸爸」，讓阿君無法忍受，多次在家中爆發，她在2018年4月起，有時在家中先用手摳弄自己下體，再將手伸到3名子女的臉上，要他們聞「阿姨的味道」，強調「是阿姨不是爸爸」；甚至在當年6月間，還用手指壓弄兒子的生殖器。

當年6月14日，小君到幼兒園要接小孩放學時，兒子又叫了「爸爸」。小君當場理智線崩裂，竟在教室門口脫掉褲子，當著老師及小朋友的面前摳弄下體，還將兒子拉到身旁、用手壓頭靠近她的下體聞，大聲叫喊「來看呀！來看呀」。在場的老師、家長、小孩全都嚇呆，老師趕緊制止，但小君不聽，還回嗆「有什麼關係，我在家都這樣」，老師隨即報警處理，全案因此爆發，小君被檢察官起訴。

一審法院將小君依照3個「加重強制猥褻罪」與1個「公然猥褻罪」，將她判刑3年10月。上訴二審後，律師主張小君在變性手術後，心理出現狀況，經診斷罹患憂鬱症，有憂鬱低落、認知功能不佳、自殺意念、囤藥習慣、自述有解離等症狀；另外前妻與小姨子也都向法官求情，請求輕判。二審因此改認定她犯1個「公然猥褻罪」與2個「強制罪」，這部分判刑8月，得易科罰金24萬元，先行定讞；此外玩弄兒子下體部分，也輕判有期徒刑1年6月。

小君再針對1年6月的刑期部分，上訴第三審，除了主張自己的憂鬱症病情以外，也認為這已經符合緩刑條件，為了避免在獄中受到霸凌，建請法院宣告緩刑。但最高法院審理後，認為二審未予宣告緩刑，既無濫用權限情形，乃是量刑職權之合法行使，因此日前駁回小君上訴。小君目前已經在監執行。