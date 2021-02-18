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躺產房剖腹中！男友與44歲親媽「趁機私奔」　她出院驚覺行李已空

▲▼男女,情侶,愛情,分手,感情,男友,女友,兩性（圖／取自免費圖庫pixabay)

▲一名孕婦的男友趁她在醫院生產時，與她的母親私奔。（示意圖／取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢／編譯

外遇事件可能經常耳聞，但英國一名24歲女子的遭遇卻比別人更淒慘，因為她的29歲男友竟然趁她在醫院裡痛苦生產之際，與女友的44歲親生媽媽私奔。等到女子生產完順利出院之後，才驚覺母親與孩子的爸爸早已帶著行李離開，甚至看見兩人在網路社群上大方宣布「他們戀愛了」。

根據英國《太陽報》報導，24歲的奧德里琪（Jess Aldridge）在網路上認識了汽車零件銷售員謝爾頓（Ryan Shelton），至今交往了3年，去年大女兒出生後，奧德里琪又懷上孩子，便搬回老家與父母同住，奧德里琪便在家專心做全職媽媽，起初她以為這是個完美的安排，但剛好碰上疫情，一家人被關在家裡的數月間，奧德里琪逐漸走向痛苦深淵。

奧德里琪表示，謝爾頓與她44歲的母親喬吉娜（Georgina）時常在家中調情，讓她感覺很不舒服，當兩人在廚房喝酒說笑時，她與56歲的爸爸艾瑞克（Eric）則坐在沙發上看電視，即使一直有不好的預感，但她仍不願相信，「有一次我撞見男友摸我媽媽的屁股，他辯稱只是請她借過。很噁心的是，媽媽會穿著短裙和他在沙發上卿卿我我。」

▲▼交往,情侶,男朋友,女朋友,告白。（圖／pixabay）

▲謝爾頓時常與喬吉娜藉故一起外出，將奧德里琪留在家中。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

奧德里琪最後受不了，便與男友和媽媽當面對質，但兩人卻堅稱他們之間沒什麼。然而，就在1月28日奧德里琪在喬吉娜的陪同下，在醫院剖腹生產時，謝爾頓傳來「分手簡訊」聲稱，受不了常常被懷疑劈腿。但奧德里琪不知道的是，謝爾頓正準備與母親一起搬到外縣，「小兒子出生後，謝爾頓見了他幾分鐘，第二天搬東西的時候也只見面10分鐘，他們太匆忙了，他甚至讓我媽在停車場等他。」

奧德里琪2天後出院回到家中，發現兩人的東西已經被搬空，「我知道他是和我媽在一起，但他們都不願承認。」又過了2天，謝爾頓才終於承認劈腿。奧德里琪說，「我媽告訴我她無法控制自己愛上誰，謝爾頓也說了一樣的話，他們在我懷孕的過程中計畫私奔，總是找藉口待在一起，把懷孕的我留在家裡，令人作嘔又卑鄙無恥。」

喬吉娜與艾瑞克已經結婚12年，面對妻子外遇，艾瑞克也相當崩潰。然而，出軌的兩人卻大方在臉書上發文宣布「他們戀愛了！」這讓親友震驚又疑惑，趕緊向奧德里琪捎來關心。奧德里琪回到以前與男友同居的租屋處並表示，近期內不會再找男友，「我要想想該怎麼向大家解釋，孩子的爸與他們的奶奶正在談戀愛。」

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