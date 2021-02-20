穀倉煙燻防除蟲作業　消防局：小心防範火災避免中毒　

▲台南市消防局提醒民眾，穀倉煙燻防除蟲作業小心防範火災避免中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

穀倉常以磷化鋁（AIP，自燃性物質）藥劑進行煙燻除蟲作業而引起之火災，台南市消防局提醒民眾，於防、除蟲作業時，仍應謹慎，除防範火災外，亦應預防中毒。

消防局說，糙米或麵粉等倉庫其穀物經常充斥著米象、粉斑螟蛾、煙燻蟲或米露尾蟲等害蟲，因此需先經除蟲作業後，才能將相關穀物釋出至市面販售，以磷化鋁進行煙燻防、除蟲作業過程中會產生有毒氣體、可燃性氣體並會發熱，有時甚至發生自然發火引起火災。

磷化鋁煙燻除蟲作業其流程及反應過程與相關注意事項如下：1、取塑膠帆布將穀類完全包覆起來。2、於塑膠帆布內將磷化鋁藥劑投入塑膠容器內，並將帆布底部放置重物壓住以確保氣密性。3、磷化鋁藥劑與帆布內空氣接觸，釋放出磷化氫氣體，達到除蟲效果。4、因磷化鋁與空氣中水分作用後，會產生有毒且易燃之磷化氫氣體，並且發熱，除了具有劇毒外，有時甚至會引起火災，因此煙燻除蟲作業時應穿戴相當之防護裝備，如防護衣、手套及可過濾磷化氫之防毒面具，如不慎接觸到磷化鋁藥劑時，應先將皮膚上磷化鋁粉末完全擦拭乾淨後，才可用水清洗，以免造成傷害，投放磷化鋁藥劑量及作業方法，應依相關安全使用規範進行作業，以免發生火災。

除上述注意事項外，當自燃性物質火災發生後，消防人員進入磷化氫氣體場所進行火災搶救時，應穿著消防衣、帽、鞋、手套並配戴空氣呼吸器及面罩後，方可進入搶救，以防止中毒，指揮站應設於上風處進行搶救指揮作業。

鑑於工廠、化學品或毒化災場所，於作業過程中發生火災或洩漏，黃偉哲市長呼籲作業人員應專著適當之防護裝備，並依相關安全規範SOP進行作業，以避免發生災害並確保作業人員安全。

消防局李明峯局長提醒各參與救災之消防人員及義消人員，在進行不同災害搶救時，應確實穿著適當之防護裝備，指揮官應迅速收集相關危害資訊，遇前述場所發生災害時，請管理權人盡速提供相關資訊並指派專人協助，提供給搶救人員，並依照相關標準作業程序進行指揮搶救，以期順利搶救災害與人命，避免搶救人員傷亡。

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