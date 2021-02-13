消防正妹創「萌熊」吉祥物　臉書首亮相求網友命名ing

▲「港都消防大小事」臉書粉絲團，已俏俏換上新的萌熊大頭貼。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市消防局臉書粉絲團「港都消防大小事」已俏俏換上新的大頭貼，一登場立馬就問「大家喜歡我的造型嗎～」，吸引不少民眾按讚分享留言，可愛的熊模樣十分可愛也討人歡喜，目前在粉絲專頁上公開徵求命名，歡迎大家能夠為這可愛的萌熊取名，已有不少粉絲留言命名。

粉專小編表示，好多人都有提供給小編們取名建議，實在太難選擇了，畢竟取名字不是一件小事，等名字確定之後，就會公佈給大家知道囉！請大家拭目以待。

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▲這可愛的萌熊大頭貼其實是，大昌分隊年輕女隊員林詩蘋(右)所繪製的。（圖／記者吳世龍翻攝）

而這個這麼可愛又萌的大頭貼，其實是由大昌分隊年輕女隊員林詩蘋所繪製的，她說，當初知道局裡公開徵求港都消防大小事粉專的大頭貼，心想自己對繪畫有興趣，抱著姑且一試的想法，首先參考了新北市消防局的LOGO後，心想有哪種動物最能代表高雄，突然心裡浮現高雄的「雄」＝「熊」，便以「熊」這個動物為底做為大頭貼的藍圖，繪畫出二個版本，其中這個平易近人有可愛的萌熊版本，意外榮獲長官們的青睞，真的是既驚心又超級開心的。

林詩蘋說，每當打開港都消防大小事的臉書粉專時，看見自己親手設計的大頭貼出現，就感到的很榮幸、很有親切感。高雄市消防局人員表示，有了這個這萌又可愛的大頭貼，未來不排除以萌熊大頭貼做為消防局的吉祥物，甚至有可能像高通通一樣，設計一些可愛商品販售，屆時希望市民朋友會喜歡。

▲這可愛的萌熊除了名字未定之外，其他基本資料已全部公佈。（圖／記者吳世龍翻攝）

港都消防大小事是高雄市消防局在臉書上設立的，設立臉書粉絲專頁跟就是大家分享防災安全知識、重要活動、時事，及消防力在港都認真工作情形，掌握正確防災常識。

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