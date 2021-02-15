春節湧入大量人潮！花蓮市清潔隊開工　首日清運垃圾90公噸

▲▼花蓮市清潔隊大年初四開工，首日清運垃圾量含資源回收物約有90噸。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市清潔隊大年初四開工，收取家戶累積多日的垃圾之外，還一早到市區執行防疫消毒的工作，首日清運垃圾量估算有六十多噸左右，包括資源回收物也有三十噸，清潔隊16日仍有清運垃圾的服務，民眾請先做好分類，以免造成隊員清運上的困擾。

農曆新年連續假期，花蓮市湧進大批觀光客與返鄉人潮，為維護市容整潔，花蓮市公所服務不打烊，大年初一起在市區重要道路均加派人手打掃及清運垃圾，以維持乾淨的街道環境。清潔隊大年初四開工日一早，六名執行防疫消毒工作的隊員已在六期重畫區待命，經隊長吳慶展分派工作內容後，以兩組路線在中華路、中山路及中正路等金三角商業區執行消毒工作。

▲▼除了收取家戶垃圾外，還到市區防疫消毒。

市場長魏嘉賢說，疫情嚴峻，大家千萬不要輕忽，市公所在除夕前先針對主要人潮聚集處執行環境消毒工作，農曆過年後持續進行，主要是花蓮今年湧入非常多的遊客加上返鄉人潮，因此市公所做好防疫把關，希望能讓民眾安心及放心。清潔隊員在完成市區消毒工作後，再轉往花蓮火車站前站及後站廣場繼續消毒環境，現場等候搭車的民眾不少，看到隊員們在過年期間仍忙於環境工作，都給予高度肯定。

在結束關切防疫消毒作業後，魏嘉賢前往清潔隊發給每人一個開工紅包做為勉勵，花蓮縣議員魏嘉彥、吳東昇，麥當勞花蓮店董事長楊政道、松成號國際有限公司經理魏琬婷等人也到場向隊員們致意，分別贈送早餐及禮盒，感謝隊員們在農曆年節前後的辛勞。

▲市長魏嘉賢慰勞清潔隊員並致贈紅包。

垃圾車出勤前，協力廠商逐一確認每輛車的狀況，隊員們也檢測壓縮系統，並將車輛外觀擦拭乾淨，以利執行清運任務。

清潔隊長吳慶展說，根據往年經驗，開工日當天的垃圾量估算大概在六十多噸，資源回收物也有三十噸左右，未及將垃圾攜出的市民不用擔心，16日起恢復夜間垃圾清運作業，請花蓮鄉親在丟垃圾前先做好分類工作，大家一起力行環保愛地球。

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