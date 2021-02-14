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嘉義年節「喪屍奇觀」…百人夜追垃圾車狂奔！環保局曝收運時間表

▲▼嘉義市春節垃圾收運奇景。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲嘉義市春節定點垃圾收運引爆「喪屍潮奇景」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市春節期間停止清運垃圾4天，但深夜卻特別派出一輛垃圾車停在文化路「定點定時」提供收取垃圾服務，進而在引爆「喪屍潮」，成群的民眾手上大包小包追著垃圾車，甚至隨車人員還被民眾丟出的垃圾K到頭，畫面曝光後十分驚人。對此，嘉義市政府環境保護局表示，大年初一到初四不分日夜，均有定點垃圾車收運服務，且時間非常長，民眾切勿為了搶快幾秒鐘而影響自己與他人安全。

臉書粉專「路上觀察學院」、「我是嘉義人（自己人）」13日晚間紛紛PO出駭人景象，只見入夜的嘉義街道萬頭攢動，甚至還有大部分民眾騎著機車到場，頭上的安全帽還來不及摘，就拎著大包小包的垃圾追著耀眼的黃色垃圾車跑；在年節期間出任務的垃圾車還未駛達定點，現場早有一群民眾等待，甚至還有人邊走邊扔出手上垃圾，車內的垃圾多到快要滿出來，就連隨車的清潔人員來不及閃躲、慘遭垃圾K頭。

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誇張畫面曝光後在社群網路上瘋傳，網友揶揄「喪屍部隊又出現了」、「垃圾車感到害怕」、「每次過年都會有這種情形，清潔人員真的很辛苦」、「莫名有種喜感」、「很像餵鯉魚吃飼料的樣子」、「好像在搶頭香」、「屍速垃圾車」、「垃圾車要爆掉了吧！」

▲▼嘉義市年節期間定點收垃圾，引爆喪屍潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市年節期間定點收垃圾，引爆喪屍潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市年節期間定點收垃圾，引爆喪屍潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市環保局指出，春節期間不論日夜都有定點垃圾清運服務。（圖／記者翁伊森翻攝）

對此，嘉義市府環保局表示，大年初一到初四的定點垃圾清運，是為了方面市民所設立，不論白天、晚上均有定點垃圾車收運服務，且時間非常長，呼籲市民朋友千萬別為了搶快幾秒鐘丟垃圾，而造成自己與別人的安全危害。環保局指出，春節定點垃圾清運服務很受市民好評，網友不但留言表示「有定點垃圾車真好」，更為年假值班的清潔隊員按讚。

2/12(初一)到2/15(初四)垃圾定點收運時間與地點如下：

白天定點：
蘇周連宗祠大門旁(垂楊路、興中街口)：上午8時到下午4時
南門圓環旁：上午8時到晚上8時

晚上定點：
蘇周連宗祠大門旁(垂楊路、興中街口)：晚間10時30分到隔日凌晨3時
文化路噴水圓環(土地銀行旁停車格)：凌晨3時至5時20分

▼110年度農曆春節期間嘉義市垃圾清運時間表。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市年節期間定點收垃圾，引爆喪屍潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

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