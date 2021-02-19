70年老店驚爆「廚餘端上桌」！客人吃剩回鍋重煮　正妹一吃噁吐

▲70年老店回收廚餘，端上桌給客人吃。（圖／翻攝「台南大小事」）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名女子日前與媽媽外出用餐，當時看見某家「70年老店」，被菜單吸引，因此進入店內點餐，沒想到點完餐以後，竟然看見老闆娘將上一位客人吃剩的碗收走，接著將裡面的湯圓丟回湯鍋裡，離譜的行為讓人看傻眼。

這名女子在「台南大小事」分享，他17日與媽媽到台南某條街吃午餐，看到有一間賣米糕的店，走進去準備內用，坐下來以後發現，小吃店裡面還有賣手工鹹湯圓與扁食，因此各點了一份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，母親點餐時，看見老闆娘將多數的碗放在水槽裡，唯獨剩下一個碗放在料理台上，碗裡還有前一組客人吃剩的湯圓。

就當母女兩開始懷疑，是否會將客人吃剩的餐點回收時，看見了那老闆娘將碗裡剩下湯圓倒回湯鍋，裡接著再撈起來，裝在新的碗端過來給他們。兩人看完可怕的動作，當場沒了胃口，打算結帳走人，沒想到老闆娘還理直氣壯，上前責備兩人「浪費」。

▼女子看見老闆娘回收鹹湯圓，立刻不吃，打算結帳走人。（圖／翻攝「台南大小事」）



兩個人火氣立刻起來了，說出剛剛看到的事情，老闆娘原先打死不承認，發現事跡敗露以後，改了態度，開始頻頻道歉。

後來再次路過這間店，意外聽見老闆說，小吃攤已經擺了70年，讓女子感到不可思議，老闆娘行為十分熟練，看起來已非第一次做這種事，讓人感到心裡發毛。

眾多鄉親看完，忍不住留言痛斥，「夭壽骨，誰敢再吃啊」、「千萬不要來這間吃！太沒職業道德了」、「OMG，這也太噁心」、「這間很久的老店，衛生很不OK」、「么壽，剛送貨經過一堆人在吃，還好我不吃這家。」