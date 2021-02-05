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慧眼看天下／掌握先機 投資金牛年佈局焦點放哪裡？


新聞節目中心／綜合報導

台股鼠年亮麗封關，收盤指數15,802.4點，沒有想到，受疫情壓抑一整年的台北股市竟然在告別鼠年的最後一個交易日寫下如此亮麗的成績，回顧鼠年，上漲3,683.69點、漲幅達30.3%，這麼好的成績在金牛年會不會更上一層樓？從去年就旺旺旺的半導體題材還有沒有成長空間？美國的下一步會讓投資人賺更多錢？還是經濟泡沫的哀樂已經奏起？《慧眼看天下》第134集，就邀請到科克蘭資本董事長，同時也是知名外資分析師的楊應超董事長，與主持人黃寶慧一起分析，農曆年後錢進投資市場，投資人該留意哪些大事會影響市場商機？

▲▼楊應超分析半導體市場。（圖／慧眼看天下）

金牛年想賺錢 還是聚焦電動車?
車用晶片大缺貨究竟要缺多久？根據一般工業製程，從下單到交貨，沒有三個月是做不完，所以以眼下全球缺貨的情況來看，全球汽車製造業製程想回復到正常，沒有六到九個月的時間，恐怕是難以得到舒緩，而因為車用晶片的缺貨，目前LMC Automotive估計汽車製造商，將因此在今年第一季減產100萬輛汽車，其中以中國大陸將遭受最嚴重的打擊，造成25萬輛的產能損失，其次是北美的23萬輛，歐洲20萬輛，日本也將受到打擊，韓國因為有芯片製造商，所以第二季面臨的影響最小。如果車市受到車用晶片的缺貨限制，是不是意味著電動車是一個投資人現在可以撤出的市場？楊應超給了投資人一個這樣的訊息。

楊應超認為電動車是全球趨勢，連拜登都表示以後只賣沒有油的車，所以電動車的相關產業鏈，只要公司體質好，沒有倒的跡象，投資人都應該勇敢前進，因為危機入市，以長期投資來看，這塊市場的錢景依然值得投資人留意關切。楊應超以2008年金融風暴為例，當時股市一片慘況，如今再回首已是不同風景，另外楊應超也以股神巴菲特的名言「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」，提醒投資人面對好的標的時，應該以長遠的投資規劃去做佈局。

但是光看單股也會有看走眼的時候，楊應超就以自身的經驗分享給投資人，購買ETF也許是操作電動車投資的一個好途徑，因為涵蓋面比較廣，風險分散，獲利著點多，對於保守型的投資人來說，是一個適合運用的投資工具。

▲▼ 楊應超。（圖／慧眼看天下）

拜登攜手葉倫救經濟 當心榮景後的經濟泡沫將至!?
拜登上台後，搶救美國經濟絕對是第一要務，所以美國的印鈔票救經濟策略，看在楊應超的眼中，短期內是政治正確完全不會更改，但是印鈔票是預借未來錢，這些錢終究是要還的，所以美國經濟的漲勢，楊應超認為這一兩年會好是市場共識，為了還債，美國一定會壓低率，但是當通膨來到2%以上的時候，聯準會的策略就一定會更動。

不過楊應超也提醒投資人，在美股一片欣欣向榮，看似錢景大好的時候，投資人要慎防股市泡沫化的危機發生，畢竟目前熱錢過多，一旦升息，美國的經濟不好，那麼泡沫化的狀況就容易產生，投資人千萬不要以為股市會日日紅，如果沒有做好準備，到時候又傷荷包又傷心，可就為時已晚。

▼完整節目內容，將會於02月06日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。
慧眼看天下第134集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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