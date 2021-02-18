加拿大發起反任意拘押宣言　陸外交部：像承認孟案錯誤的自白書

▲加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）遭大陸關押。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

加拿大15日發起《反對在國家關係中使用任意拘押宣言》，獲得多個國家和歐盟聯署，直指在大陸被關押的加國公民康明凱、史佩弗被「任意拘押」。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，完全是賊喊捉賊，顛倒黑白，是典型的此地無銀三百兩，「加方的所謂宣言，在我們看來更像是加方承認在孟案上錯誤的一個自白書。」

▲華為前財務長孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

華春瑩指出，孟晚舟女士在沒有違反任何加拿大法律的情況下，被加方無理逮捕拘押超過了兩年之久，「加方在孟晚舟事件上的所作所為，恰恰是任意逮捕和拘押外國公民的直接例證。」

華春瑩痛批，加方一方面標榜自己堅持法治，另一方面卻充當美方幫凶，任意拘押中國公民，「這種行徑是何等的卑劣和虛偽，如果加方真的反對任意拘押，它應該言行一致、知行合一，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國。」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩強調，一些國家（聲稱自己）受到了加方的哄騙，並且撤回了聯署，有些在聯署名單上的國家對於「被聯署了」表示不知情，「康明凱和邁克爾（史佩弗）案，中方也多次闡明瞭立場，他們涉嫌危害中國國家安全犯罪，已經被提起公訴，中國司法機關依法獨立辦案，並且充分保障了兩人的合法權利。」

華春瑩表示，事實上，中國還簽署了超過500多個多邊條約，包括積極履行已經加入的26項國際人權公約義務，是反對任意拘押的踐行者，「加方企圖將孟晚舟案件同涉加公民案件兩個性質截然不同的事情扯到一起，這完全是混淆是非、別有用心。」