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拜登政府「維持對中關稅」　財長：預期北京遵守貿易承諾

▲▼美國,中國,中美關係,國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長18日表示，目前將維持川普政府實施的對中關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）於18日接受CNBC節目「閉幕鐘」（Closing Bell）專訪時透露，華府仍在評估適當對中貿易政策，但目前維持川普政府實施的關稅，且預期北京遵守貿易承諾。

葉倫曾經表示，有意針對中國在貿易、人道主義方面的濫權問題採取強硬立場。她在本次專訪中也被主持人艾森（Sara Eisen）問及，「妳和拜登總統將採取的做法與前朝和前任者有何不同？」

▲美國前聯準會主席葉倫（Janet Yellen）也將被拜登任命為首位女性財政部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉倫（Janet Yellen）曾經擔任聯準會主席，是美國首位女性財政部長。（圖／達志影像／美聯社）

葉倫表示，「我們正在評估應該針對中國採取什麼樣的措施」。她羅列出中國涉及的不公平行為，除了貿易以外，還包括強迫技術轉移、補貼可能有國安疑慮的高科技產業等等，「我們想要確保解決（上述問題），並要求中國在這些領域遵守國際義務」。

葉倫指出，美國不是唯一擔憂中國某些經濟行為的國家，有機會與盟友合作，共同解決問題。此外，她也強調美中合作、取得最佳平衡的必要性，「我們面臨的問題有氣候變遷、核武擴散、疫情本身與其全球影響。在這些問題上，我們真的必須合作，否則無法成功。」

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