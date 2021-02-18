PTT揪團買Netflix高級會員卻耍詐　VPN跳土耳其便宜貨糊弄被抓包

▲新北市一名男子突發奇鑽漏洞，揪人分攤Netflix購買帳號，竟改訂土耳其方案遭訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止區沈姓男子於PTT合購版熱心揪團，聲稱「可以每年用1170元，合購Netflix高級會員方案」。吸引不少人私信給他，但他卻利用VPN更改IP，跨境訂購每月僅需17.99里拉（約台幣78元）的土耳其Netflix基本方案，藉此賺取差額。上當網友26人憤而提告，沈男更不法獲得3萬1000餘元，士林地檢署依詐欺罪將沈男起訴。

由於Netflix在全球有不同收費標準，各國高級方案每月價格分別是土耳其182元、墨西哥283元，在台灣則是390元。許多用戶為了節省月租費，時常會在網路上詢問甚至以「團購」方式，4人共租享1個帳號。

在台灣訂購1組帳號購買高級方案月費是390元，年費則是4680元，1組帳號可以4人共享。沈男於PTT合購版（BuyTogether）就是看中大家想省錢，於是在PTT寄發站內信給合購版版友，更聲稱「可以每年以1170元，合購Netflix高級會員方案」導致共26名網友不疑有他，陸續匯款到沈男提供的帳戶。

▼受騙網友發現觀看畫質有差，驚覺自己遭騙。（圖／取自免費圖庫pexels）

但聰明的沈男卻使用便宜土耳其方案，再利用VPN（virtual private network虛擬私人網路）購買土耳其基本會員方案也就是約合台幣72元。直到合購的網友發現畫質不佳甚至收到其他合購網友寄信提醒，才發現帳單明細是訂購土耳其方案，驚覺遭騙。

根據起訴指出，26名受害網友對沈男提告詐欺，從2018年9月至2020年4月間，誤信他的說詞一起合購Netflix台灣版高級方案，4人分攤年費4680元，1人則是1170元，總計受騙匯款34次，而狡詐沈男並從26人得手34次，不法獲利為3萬9780元。

沈男雖坦承，卻也強力辯解提供的帳號就是是高級會員方案，甚至不認為自己有鑽漏洞利用基本會員方案來享受高級會員方案。士林地檢署認為沈男詐騙26名網友，陸續得手共34次，犯意個別應分論併罰，並依26次詐欺罪將他起訴。

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