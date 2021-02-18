「長腿女神」情人節燒成骨架！拒絕求愛被殺死　警二度懸賞緝兇

▲女孩高挑靚麗。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省宣城市涇縣日前發生一起恐怖血案！2月14日情人節，當地一25歲男子江帆帶著玫瑰花和草莓，來到陳姓正妹家火熱表白，可是被對方堅定拒絕。次日，他竟殘忍殺害女孩，更放火燒屍後逃跑，目前仍在逃亡中。據悉，兇手此前曾多次向死者示愛，可都被女方拒絕。

據《極目新聞》報導，2月16日和2月17日，安徽省宣城市涇縣公安局兩次發布懸賞通告稱，2月15日晚當地昌橋鄉新隴村中塘組發生一起重大刑事案件。經偵查，新隴村居民江帆（男，1996年12月2日出生）有重大作案嫌疑。

警方在16日的懸賞通告中稱，請廣大群眾積極向警方舉報，對提供重要線索或直接抓獲犯罪嫌疑人的，公安機關將給予2萬元（人民幣，下同）獎勵。2月17日的懸賞通告中，不僅發布了更多的嫌疑人照片，還將懸賞金額從2萬元提高到5萬元。

▲男子情人節表白被拒，殺女孩後逃逸。（圖／翻攝自極目新聞）

18日上午，昌橋鄉當地吳姓住戶表示，事件發生在一棟2層樓房內，從外面看有失火痕跡，外牆有熏黑跡象；後來聽說江帆在屋內將一名20多歲的年輕女子殺害並放火。吳男稱，江帆平時在浙江義烏打工，很少回來，這次春節回來過年。

一名熟識死者的女士表示，被害女子姓陳，今年25歲，也在浙江義烏工作，「兩人經他人介紹認識，江帆追求陳女，陳女不喜歡江帆，已經多次明確拒絕江帆的追求，兩人根本沒有談過戀愛。」

該女士進一步表示，2月14日情人節當天，嫌疑人江帆帶著玫瑰花和草莓來到陳女家，陳女當場再次明確拒絕了其追求，「陳女是一個很好的女孩，特別自愛也很懂事，人也很漂亮，沒想到這樣不幸離世。」

對此，涇縣公安分局昌橋派出所表示，嫌疑人江帆目前還未被逮捕。