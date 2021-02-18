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社會 社會焦點 保障人權

蔡宜芳不倫戀扯出「蔡壁如鬥自己人」　黃光芹靠他作證獲不起訴

▲▼「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇,蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如被指為爆料黨內同志不倫戀的消息來源。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

名嘴黃光芹去年在電視評論節目中，公開批現任民眾黨立委蔡壁如「內鬥性太強」，爆料黨內同志不倫戀給媒體，蔡不滿提告後，黃堅稱就是報導不倫戀的媒體主管透露消息來源，參加同場餐會的新北市消防局國會聯絡人涂崇恩也證實黃的說法，台北地檢署調查認為，黃是基於確信，對可受公評之事善意評論，18日處分不起訴。

2020年3月間，民眾黨助理蔡宜芳被媒體跟拍爆料，與已婚的前黨中央委員張益贍上摩鐵，在黨內引發震撼，黃光芹在6月間上電視節目《新聞面對面》時，直指「這個新聞源頭哪來？這個消息來源這個記者直指就是蔡璧如，我今天可以這樣講，因為記者親口跟我的朋友講，就是說如果是這樣子鬥爭自己人的話，而且她志不在鬥蔡宜芳，她志在鬥張益贍，張益贍也是智囊型的。」

黃光芹挨告後向檢察官解釋，蔡壁如是爆料者的訊息，來自於跟拍「張蔡戀」的媒體主管，而同場餐會中的涂崇恩也出庭作證，證實有聽到那位媒體主管說出這些話，檢察官認為，即便媒體始終否認消息來源是蔡壁如，也可能是出於保護消息來源不曝光的心理，加上過去也有媒體評論過蔡壁如的鬥爭性，黃光芹根據主觀認知，對可受公評之事加以評論，不構成妨害名譽。

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