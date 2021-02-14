超瞎露鳥理由！超商展示喊「癢癢啦」　酒吧甩鳥辯：跌倒掉出來

▲露鳥事件層出不窮，但有犯嫌卻辯稱自己是「下體癢」才抓，讓人相當傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／整理報導

露鳥事件層出不窮，而犯嫌犯案理由不外乎是「壓力大」、「好奇」等，不過桃園卻有一名男子犯案後竟辯稱，自己生殖器濕疹，覺得癢才想抓一下，但不被法官採信，最終被判刑3個月。

▲桃園一名男子在超商內公然脫褲露鳥，被逮後竟辯稱自己濕疹癢癢，想抓一下。（示意圖／免費圖庫unsplash）

超商內「掏鳥撫摸」 噁男遭逮竟喊：我濕疹癢癢啦

桃園一名劉姓男子在超商內公然脫褲露鳥，且還當著一名葉姓男高中生面前，讓對方嚇壞報警。孰料，劉男到案後竟辯稱，自己生殖器濕疹，覺得很癢想抓一下，甚至拿出購買濕疹藥膏的證明書，但不被法官採信，最終仍被判刑3個月，得易科罰金9萬元。

馬路逼近女子「清槍」 她崩潰報警！惡男扯辯：我尿急

台中一名陳姓男子2017年間當街對著一名正妹露出下體，還雙手還抓著不斷前後擺動，甚至發出喘息呻吟聲，嚇得對方趕緊報警。沒想到陳男到案後竟辯稱，他當時尿急，才隨便找地方尿尿，發出聲音是因為在嚼檳榔，但檢方卻查出，事發地點附近就有餐廳，且可提供廁所，陳男根本沒必要當街掏鳥尿尿，而當時檢方也將陳男依法起訴。





▲酒吧顧客上台濕身秀，卻當眾露鳥，挨告後扯辯，「不小心掉出來的」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

酒吧濕身秀他露鳥登台 挨告扯喊：跌倒不小心掉出來

台中陳姓男子2018年承租酒吧，並聘請猛男表演濕身秀，還邀請顧客上台共舞，但沒想到顧客卻露鳥上台，畫面全被警方秘密蒐證。不過，陳男到庭時卻辯稱，顧客是跌倒生殖器才不小心掉出來，不是故意要露鳥，但不被法官採信，最終依法判陳男及顧客拘役50日及30日。

宣洩壓力的方法非常多，但卻有不少男子為了舒壓或尋求刺激，而當街裸露下體，藉由被害人的驚慌害怕達到滿足，但事後的代價除了會吃上牢飯之外，還會留下前科，非常得不償失。