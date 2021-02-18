PO前女友美照「罵前前任婊子」　重機男辯「正妹衝點閱」被打臉

▲張姓男子聲稱為了衝點閱，PO前女友美照罵前前女友婊子，被起訴妨害名譽。（示意圖與本案無關／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

喜歡玩重機的張姓男子，去年在臉書上連續貼了12篇圖文，在同樣愛玩重機的前女友照片旁，寫下「把酒店那套拿來用」、「婊子」等不堪詞語，前女友發現後控告張男涉嫌妨害名譽，張男竟然辯稱，他PO文說的其實是前前女友，但是前女友比較正，為了衝點閱流量，所以用前女友的美照，台北地檢署檢察官不採信，18日將張男提起公訴。

張男的前女友指控，張男從2020年3月間起，連續PO了12張她的照片，質疑她和其他男生去泡湯，騎其他男生的重機，影射她是酒店妹，還辱罵她「婊子」等難聽的話，因為2人都喜歡玩重機，經共同友人發現提醒後，決定控告張男涉嫌妨害名譽。

張男到案辯稱絕對不是在罵前女友，他在說的主角是前前女友，只是借用前女友的漂亮照片來吸引臉友點閱，還聲稱「如果因此造成誤會，我願意道歉」，前女友反打臉表示，她的確有做張男文章所說的，跟其他男生去泡過湯等事情，但都是一般朋友交往，沒有什麼，指證張男說的就是她，檢察官因此不採信張男的辯詞，認為張男的PO文已經足以損害前女友名譽，依法提起公訴。

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