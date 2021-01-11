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闖廢棄眷村驚見「活春宮」…59秒激戰影片瘋傳！阿鬧直播4人判拘

▲▼直播主意外拍到活春宮。（圖／粉專八號商店授權）

▲直播主意外拍到活春宮。（圖／粉專八號商店授權）

記者徐愷昕／高雄報導

直播主阿鬧2020年5月間透過臉書粉專「八號商店」直播，在高雄左營區的廢棄眷村探險，過程中意外撞見一對男女疑似上演活春宮，吸引線上千名網友觀看，而該影片瘋傳後，阿鬧與他的團隊也遭警察盯上，4人被依妨害風化等罪移送法辦。全案經橋頭地院審理，法官5日判阿鬧與3名團隊成員拘役35日至75日不等。可上訴。

▲直播主阿鬧闖廢棄眷村。（圖／東森新聞）

▲直播主阿鬧闖廢棄眷村。（圖／東森新聞）

阿鬧2020年5月9日在臉書社團「八號商店」PO出進入廢棄眷村的探險影片，期間先是聽見某處房屋內發出「嗯～啊～啊～」的詭異聲響，接著竟意外目擊一對男女正在「辦事」，後續阿鬧並沒有關閉直播，還透過臉書播送給網友觀看，直到對方發現罵出髒話，他們才緊急逃跑。

事後，阿鬧雖然已將影片下架，呼籲網友不要再分享，但仍有不少網友備份轉傳，眼看事情越演越烈，高雄市左營警分局趕緊介入處力，並依刑法及社會秩序維護法等罪嫌，陸續傳喚阿鬧等人到案說明。

橋頭地院審理時認為，阿鬧與3名工作人員明知「合群新村眷村」已由海軍陸戰隊指揮部軍眷服務組管理，門口都有張貼未經允許不得使用或進入的公告，但4人為了拍攝探險直播節目仍直接進入，且其中2人偶然發現裡頭有一對男女在內進行性交行為時，還起意要躲在宿舍外繼續拍攝，甚至播送出猥褻聲音及影像供不特定人上網點閱觀覽，行為實在不應該。

法官指出，雖然阿鬧與團隊成員至今仍未與受害人達成和解，但考量他們犯後均坦承犯行，過去也無前科，審結依無故侵入他人建築物罪以及播送猥褻聲音及影像罪，各處拘役35日至75日不等，皆得易科罰金3萬5000元至7萬5000元。全案仍可上訴。

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