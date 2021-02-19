西門町舉牌徵13cm↑炮友涉妨害風化　F奶網紅橫綱凱咪下場出爐

▲橫綱凱咪帶女優到西門町舉牌「徵炮友」，涉嫌妨害風化罪結果不起訴。（資料照／翻攝爆廢公社二館）

記者劉昌松／台北報導

台北市西門町去年底接連出現舉牌部隊，12月30日中午，F奶網紅「橫綱凱咪」，帶著1名SWAG女優也現身舉牌「徵炮友」，警方獲報後將1行5人帶回，並依妨害風化等罪嫌送辦，但台北地檢署調查認為，他們的牌子內容並未寫明性交易對價，也未涉及未成年內容，日前以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

▲橫綱凱咪、黎兒徵砲友。（圖／翻攝自PTT）

F奶網紅橫綱凱咪2020年12月間，先是在臉書發文，批評西門町舉牌風「我看下一次應該有人會拿牌子寫徵炮友，不然swag快點把這個劇情變成下一部片，我來導」，沒想到30下午，橫網凱咪果真帶著成人平台SWAG女優黎兒到西門町，橫綱凱咪拿著紙板寫「幫“她”徵炮友」，黎兒則舉牌「lierbaby徵炮友，13cm↑，乾淨溫柔」。

警方獲報將橫綱凱咪和黎兒，以及現場3名工作人員帶回派出所，並試著掃描紙牌上方的QR Code，發現裡面有一個表格，供人填寫手機等聯絡方式，懷疑是在攬客性交易。

檢方收案調查認為，橫綱凱咪等人的紙條上，只是在找炮友性行為，並未提及性交易對價，也沒有涉及未成年的部分，並未構成妨害風化、《兒少性剝削防制條例》等罪嫌。

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