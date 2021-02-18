網紅先拿到？「486先生」挨告偽造三倍券　調查局：查無不法結案

▲486先生去年在臉書po文，被網友質疑提前拿到振興三倍券，涉嫌偽造有價證券。（資料照／翻攝臉書486先生）

記者劉昌松／台北報導

網紅486先生(陳延昶)去年為了嗆藝人吳宗憲，申領振興三倍券一點都不麻煩，意外引發網友質疑486先生提前拿到三倍券，進而檢舉涉嫌偽造有價證券，有網友今天再爆料，接獲調查局電話通知已經調查完畢，「的確有一些和政府合作的網紅有拿到三倍券的樣張」，對此，法務部調查局證實，案件確因查無不法結案，但絕未說過有網紅拿到樣張。

2020年台灣經濟因新冠肺炎疫情影響受創，政府從7月15日推出「振興三倍券」刺激民眾消費，藝人吳宗憲在三倍券上路前的7月12日表示，不會去申請，因為覺得手續繁雜「搞得太麻煩了」。486先生隔天(13日)在臉書po出手拿三倍券的照片，回嗆「憲哥別灰心，真的很簡單，連阿婆都會！」

▲網友自稱接獲調查局通知，過去有網紅拿到政府提供的振興三倍券樣張。（圖／翻攝Dcard）

由於486先生在三倍券上路前2天就拍照發文，引起網友質疑，「為什麼政府還沒發三倍券，你就有？」雖然486先生第一時間就回應，照片是P過的，但網友不買單，甚至直接檢舉告發486先生，涉嫌偽造有價證券。

18日有網友在Dcard時事版上po文，自稱是檢舉486先生偽造振興三倍券的人，「過了半年，調查局剛才打電話來和我說，經過調查486先生沒有偽造有價證券的問題，他說的確有一些和政府合作的網紅有拿到三倍券的樣張，至於486先生有沒有拿到他不能透露。」

據了解，法務部調查局的確在接獲檢舉後，由經濟犯罪防制處發交外勤單位行調查，日前因查無偽造有價證券的事證，無犯罪嫌疑，已經結案，由於本案源於民眾具名檢舉，調查局也已將結果告知檢舉人，但調查局澄清，僅告知結果，未說明調查內容。

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