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搶救綠蠵龜大作戰　外殼遍布海草海巡協助脫困安置

▲南部分署第11岸巡隊北堤安檢所人員，發現1隻綠蠵龜，外殼遍布海草，協助脫困並帶回安置送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部分署第11岸巡隊北堤安檢所人員，發現1隻綠蠵龜，外殼遍布海草，協助脫困並帶回安置送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部2月18日下午4時許，接獲成大鯨豚研究中心王浩文教授通報，於台南市網仔寮沙洲發現1隻活體海龜擱淺，立即通知第11岸巡隊北堤安檢所人員前往查看，發現1隻綠蠵龜，外殼遍布海草，海巡協助脫困安置治療。

▲南部分署第11岸巡隊北堤安檢所人員，發現1隻綠蠵龜，外殼遍布海草，協助脫困並帶回安置送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

北堤安檢所人員抵達現場後，經搜尋發現該活體海龜位於沙洲消波塊突出處，海龜除外殼遍布海草外，初步查看無傷勢，但狀況虛弱、活動力不佳，即將牠放置於水桶內保濕，後續第6海洋保育工作站胡站長抵達現場，確認該海龜種類為綠蠵龜（體長55公分、體寬49公分），並請北堤安檢所人員先行搬運回安檢所，再由國立海洋生物博物館帶回實施醫療處置。

▲南部分署第11岸巡隊北堤安檢所人員，發現1隻綠蠵龜，外殼遍布海草，協助脫困並帶回安置送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南部分署第11岸巡隊北堤安檢所人員，發現1隻綠蠵龜，外殼遍布海草，協助脫困並帶回安置送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示：近年來海龜因海洋廢棄物而受困之情事屢見不鮮，並呼籲國人勿隨意於海上或岸際丟棄廢棄物，而導致海洋生態環境的破壞；海巡署除平時執行查緝走私、非法入出國，亦積極投入海洋生態保育工作，台南地區沿岸時有發生保育類動物受困情事，民眾若發現可直接撥打118服務專線，本隊將立即派員前往處理救助。

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