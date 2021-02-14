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大年初三慰勉基隆海巡　蔡英文肯定海巡弟兄是「最前線戰士」

▲春節年初三慰勉基隆海巡 蔡英文肯定海巡弟兄是最前線戰士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲春節大年初三慰勉基隆海巡，蔡英文肯定海巡弟兄是「最前線戰士」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

總統蔡英文14日大年初三上午前往基隆「海巡署第二巡防區指揮部」與海洋委員會主任委員李仲威，慰勉輪值的弟兄姊妹，抵達後先聽取簡報，並至勤務管制中心瞭解海巡執勤作業情況並慰勉輪值同仁肯定海巡同仁從打擊走私到救急救難的表現，也是反毒最前線戰士。

蔡英文表示，14日是大年初三，來到基隆看看海巡同仁執勤情況，以及慰問大家過去的辛勞，也要和大家說一聲「新年快樂」，感謝輪值的弟兄姊妹在春節期間仍然堅守崗位。

▲春節年初三慰勉基隆海巡 蔡英文肯定海巡弟兄是最前線戰士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡英文提到，這一年多來，海巡署的表現很活躍，從打擊走私到救急救難，都有很好的表現。

蔡英文說，今天來到這裡，除了要再次代表國人感謝海巡同仁，也要特別感謝他們的家人，因為有了家人的體諒，他們才能夠專心、沒有後顧之憂地執勤，也請大家務必幫她轉達這一份感謝給家人。

蔡英文提到，這一年多來，海巡署的表現很活躍，從打擊走私到救急救難，都有很好的表現，守備範圍真的很大。尤其是在2020年7月，海巡署在恆春外海查獲了市值達32億的毒品，她說「反毒是政府第一要務」，海巡弟兄姊妹就是幫政府落實承諾的最前線戰士，「大家辛苦了」。

▲春節年初三慰勉基隆海巡 蔡英文肯定海巡弟兄是最前線戰士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡英文說，「反毒是政府第一要務」海巡弟兄姊妹就是幫政府落實承諾的最前線戰士。

蔡英文說，前ㄧ陣子有寒流，她也注意到海巡同仁的冷笑話，其實比海邊更冷，不過她知道大家的心都很溫暖。最後，她要再提醒大家一件很重要的事情，今天是情人節，在休息時一定要打電話給自己的先生、太太或男、女朋友，說情人快樂。「但是拜託大家，要熱情一點，不要像對總統講話那樣，也不要再講冷笑話了」。並祝福大家新春愉快，平安順利。

▲春節年初三慰勉基隆海巡 蔡英文肯定海巡弟兄是最前線戰士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲春節年初三慰勉基隆海巡 蔡英文肯定海巡弟兄是最前線戰士。（圖／記者郭世賢翻攝） 

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