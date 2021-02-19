解放軍證實中印邊境4官兵陣亡　加勒萬河谷衝突過程首揭露

記者魏有德／綜合報導

《解放軍報》今（19）日首度證實在2020年6月的加勒萬河谷（Galwan Valley）中因衝突中，有4名官兵陣亡，軍銜最高的為營長陳紅軍，由大陸中央軍委追授「衛國戍邊英雄」榮譽稱號。此外，軍報也首度揭露官兵為了營救前線與印軍談判的團長祈發寶，在反擊過程中犧牲。

▲解放軍高原部隊作戰演訓。（圖／翻攝澎湃新聞）

《解放軍報》指出，2020年4月開始，有關外軍違反兩國協議協定，抵邊越線搭建便橋、修建道路，頻繁在邊境越線爭控，試圖單方面改變邊境管控現狀，導致邊境局勢陡然升溫。

▲解放軍揭露中印衝突官兵陣亡過程。（圖／CFP）

報導稱，印軍6月公然違背與解放軍達成的共識，悍然越線挑釁，團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵前出交涉，卻遭對方蓄謀暴力攻擊。祁發寶組織官兵一邊喊話交涉，一邊佔據有利地形，與數倍於己的外軍展開殊死搏鬥。增援隊伍及時趕到，官兵們奮不顧身、英勇戰鬥，一舉將來犯者擊潰驅離。外軍潰不成軍，抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價。

在前出交涉和激烈鬥爭中，團長祁發寶身先士卒，身負重傷；營長陳紅軍、戰士陳祥榕突入重圍營救，奮力反擊，英勇犧牲；戰士肖思遠，突圍後義無反顧返回營救戰友，戰鬥至生命最後一刻；戰士王焯冉，在渡河前出支援途中，拼力救助被衝散的戰友脫險，自己卻淹沒在冰河之中。

▲解放軍邊防將士烈士陵園。（圖／翻攝澎湃新聞）

對此，大陸中央軍委授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。同時，軍報也強調，該團已於今年1月列裝15式輕型坦克，隨時亮劍迎敵。

▲解放軍邊防部隊在嚴酷地形氣候中巡邏。（圖／翻攝澎湃新聞）

中印雙方自2020年5月起便屢傳零星邊境衝突，直至6月15、16日又在拉達克地區（Ladakh）加勒萬谷（Galwan Valley）爆發鬥毆。當時，印軍一名消息人士透露，巡邏隊正拆除解放軍的一頂帳篷時遭遇攻擊，最後演變成長達6小時的肉搏戰。

不過，當時大陸駐印度大使孫衛東表示，加勒萬河谷（Galwan Valley）位在實控線中方一側，當地管控情況十分清楚，雙方幾十年來基本相安無事，但印方今年以來不斷在此展開建設，並修建設施企圖長期駐守，「印方越線、挑釁、打人及違反協定在先，是非曲直十分清楚，責任不在中方。」