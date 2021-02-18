最後一批2艘056A入列　陸造72艘056系列護衛艦近海防衛

▲619號南陽艦和618號商丘艦正式入列中國海軍，這兩艘艦艇是解放軍建造056A型護衛艦中的最後一批。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

建構近海防衛力量，大陸海軍再有2艘056A型輕型護衛艦入列，分別為以河南省南陽市、商丘市命名的「南陽艦」及「商丘艦」。公開資料顯示，這兩艘艦艇是解放軍建造056A型中的最後一批，而056系列護衛艦自2012年瘋狂下水餃以來，到目前已多達72艘艦艇服役。

據微信公眾號「河南日報」報導，中國海軍056A型輕型護衛艦最後一批兩艘艦命名揭曉，619號南陽艦和618號商丘艦已分別於今年1月底和2月初正式到海軍某護衛艦支隊服役。

事實上，解放軍海軍在2020年就已接收618、619艦，但其艦名到今年才陸續公布。其中南陽艦是從去年開始配合部隊，進行海軍619艦名的標識設計等工作，到了今年1月30日正式在某基地舉行南陽艦命名列裝儀式。值得注意的是，這是自中國海軍建立以來，首次以南陽命名的水面主戰艦艇。

▲解放軍海軍056型「上饒艦」。（圖／翻攝自維基百科）

056系列導彈護衛艦是中國自主研發、製造且大批量裝備的近海艦艇，全系列分為兩型（056、056A）六個構型。其中056型首艦於2012年下水、2013年3月服役，2016年12月海軍正式接收最後一艘056型導彈護衛艦「寧德號」，該型共建造22艘。

隨著美國重返亞太和介入南海政策的執行，加上周邊各國不斷強化武裝的趨勢，便大量催生了056改進型的056A型護衛艦。該艦所裝備的主/被動拖曳線列聲納是在拖曳線列聲吶的基礎上，加裝一個低頻聲波發射器，大幅提高聲納探測性能，能在更遠的地方探測到水下目標，或者在淺海複雜水聲環境下探測目標。自2014年11月份056A型首艦服役以來，目前已多達50艘入列，藉以提高大陸海軍近海反潛能力。