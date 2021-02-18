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中國軍事落後美俄多少？　解放軍少將認了：海、空、核都輸

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲解放軍少將解答中國與美俄的軍事差距。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

中國近年來不斷強化軍事力量，被美軍認證是「主要威脅」，但解放軍武力是否已經超越傳統的美、俄軍事強權？各方卻有不同的見解。解放軍少將羅援認為，解放軍至少海軍、空軍、核武方面都落後於美、俄2大國。

▲中國解放軍陸軍152毫米榴彈炮實彈射擊。（圖／CFP）

▲羅援認為，解放軍陸軍跟美俄相差無幾。（圖／CFP）

根據大陸軍事自媒體「蝦兵械將」企鵝號指出，羅援從陸軍角度分析，中國的軍事實力其實與美俄相差無幾，甚至在部分領域比美俄強大上一些，主因是中國陸軍發展時間比較長，積累的經驗也比較多，所以中國陸軍的實力也確實得到了全世界的認可。

▲中共解放軍052D驅逐艦貴陽艦。（圖／CFP）

▲羅援認為，解放軍海軍落後於美俄的差距「有點多」。（圖／CFP）

羅援分析海軍的部分，中國海軍起步比較晚，當美俄已經擁有先進艦艇的時候，中國還在為工業體系不夠完善而發愁，所以即便現在確實有先進的核潛艦以及航母，仍與美俄兩國的海洋作戰裝備差距有點多。

▲▼解放軍殲-20戰機。（圖／CFP）

▲羅援坦承，解放軍空軍水準，與美俄差距較大。（圖／CFP）

空軍部分，羅援認為， 空軍作為現代化作戰奪取制空權的主力部隊，同時是各國建設的重點，雖說中國研發出了先進的第五代戰機「殲-20」，但中國的戰略轟炸機以及航空發動機等研究都存在不少問題，這就使得中國的空軍與美俄存在較大差距。

▲▼核武。（圖／CFP）

▲羅援認為，中國核武質與量都落後美俄。（圖／CFP）

最後羅援強調，核武作為現代化武器裝備中殺傷力最強大的一型武器，一直都是各個強國發展的重點，但不論是核武的數量還是研發技術，中國目前的水準顯然比不上美俄。

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