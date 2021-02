輝瑞研究顯示：自家疫苗對「南非變種病毒」　中和抗體濃度減2/3

▲輝瑞(Pfizer)研究顯示,自家疫苗對南非變種病毒,中和抗體減少約2/3。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

一項實驗室的研究結果顯示,南非變種的新冠肺炎(COVID-19)病毒,將使美國藥廠輝瑞(Pfizer Inc)與德國生技公司BioNTech 共同研發的疫苗所產生的中和抗體濃度少約2/3。

根據《路透社》報導,輝瑞與BNT表示,他們所研發的疫苗,還是可以中和這種病毒,並且尚無來自人體的試驗顯示,南非變種病毒會降低疫苗的作用。

儘管如此,他們仍在投資並且跟監管機構討論,是否需要研發這支信使核糖核酸(mRNA)疫苗的更新版或追加劑量。

這項實驗室研究由輝瑞、BNT和德州大學醫學院(UTMB)科學家共同執行。他們研發出一種基因改造病毒,也就是與南非發現的B.1.351相同的病毒株。鑒於病毒利用棘狀物進入人體細胞,許多COVID-19疫苗都鎖定它為主要目標。

▲B.1.351病毒株是在南非發現的變種病毒株。(圖/路透)



研究人員從輝瑞/BNT疫苗接種者身上取得血液樣本,並用基改病毒進行測試後發現,和美國疫情中最常見的病毒相比,這支疫苗中和抗體的濃度降約2/3。隨後它們將研究結果發表在《新英格蘭醫學雜誌》( The New England Journal of Medicine )上。

由於沒有確定的基準判斷,需要多少濃度的抗體,才能夠抵抗南非變種病毒,因此尚不清楚減少2/3的濃度,是否會導致疫苗無效。

研究共同作者、德州大學醫學院教授史佩勇(Pei-Yong Shi)認為,輝瑞/BNT疫苗對南非變種病毒株,應該還是具有保護力,「研究人員並不知道最低的中和數是多少,我們並沒有那個分界線。」

他懷疑實驗觀察到的免疫反應,可能遠高於它需要提供的保護力。