輝瑞研究顯示：自家疫苗對「南非變種病毒」　中和抗體濃度減2/3

▲輝瑞（Pfizer）研究顯示，自家疫苗對南非變種病毒，中和抗體減少約2/3。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

一項實驗室的研究結果顯示，南非變種的新冠肺炎（COVID-19）病毒，將使美國藥廠輝瑞（Pfizer Inc）與德國生技公司BioNTech 共同研發的疫苗所產生的中和抗體濃度少約2/3。

根據《路透社》報導，輝瑞與BNT表示，他們所研發的疫苗，還是可以中和這種病毒，並且尚無來自人體的試驗顯示，南非變種病毒會降低疫苗的作用。

儘管如此，他們仍在投資並且跟監管機構討論，是否需要研發這支信使核糖核酸（mRNA）疫苗的更新版或追加劑量。

這項實驗室研究由輝瑞、BNT和德州大學醫學院（UTMB）科學家共同執行。他們研發出一種基因改造病毒，也就是與南非發現的B.1.351相同的病毒株。鑒於病毒利用棘狀物進入人體細胞，許多COVID-19疫苗都鎖定它為主要目標。

▲B.1.351病毒株是在南非發現的變種病毒株。（圖／路透）



研究人員從輝瑞/BNT疫苗接種者身上取得血液樣本，並用基改病毒進行測試後發現，和美國疫情中最常見的病毒相比，這支疫苗中和抗體的濃度降約2/3。隨後它們將研究結果發表在《新英格蘭醫學雜誌》（ The New England Journal of Medicine ）上。

由於沒有確定的基準判斷，需要多少濃度的抗體，才能夠抵抗南非變種病毒，因此尚不清楚減少2/3的濃度，是否會導致疫苗無效。

研究共同作者、德州大學醫學院教授史佩勇（Pei-Yong Shi）認為，輝瑞/BNT疫苗對南非變種病毒株，應該還是具有保護力，「研究人員並不知道最低的中和數是多少，我們並沒有那個分界線。」

他懷疑實驗觀察到的免疫反應，可能遠高於它需要提供的保護力。