遊客爬瑞芳古蹟「水圳橋」...從3米高摔下來！破壞橋面代價出爐

▲瑞芳古蹟「水圳橋」違法上橋，遊客從3公尺高摔刑責罰50萬元。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市定古蹟瑞芳區「水圳橋」，規定不得攀爬行走，並設有禁制告示牌，沒想到16日竟有民眾違法在橋上行走，還不小心失足掉下橋，並造成橋面一部份破裂，「水圳橋」高達3公尺，人摔落雖然無大礙，但已觸法，瑞芳區公所將函轉市府文化局開罰。

金瓜石石山里長吳乾正說，16日有民眾在臉書貼出影片，可以看到有遊客居然走上水圳橋，後來還失足掉下來。吳乾正說，「水圳橋」是鋼筋連著水泥塊的結構，早在1933年所建的，到現在已經70年了，年代已經非常久遠，重量太重時就會被踩斷。最近幾年新北市政府還透過鐵橋加固，防止塌下來。

瑞芳區公所表示，從民眾臉書提供影片顯示，確有人沒有依禁制規定，莽撞行走在水圳橋上面，將依違反古蹟相關保護法令來處理，目前會函轉相關資料給市府文化局，由文化局依法開罰。依文化資產保存法，毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，可處6個月以上5年以下徒刑，得併科50萬元以上，2千萬元以下罰金。



吳乾正表示，「水圳橋」是水走的不是人走的，市府應該設法避免再發生這樣的不當行為，籲請相關單位設計阻隔設施，不會再讓人任意再走上去，而取可以加裝監視系統來管控，保護這麼美麗的水圳橋可，不會再有人來隨意破壞。

▲新北市瑞芳區市地古蹟「水圳橋」。

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