王毅：中方開展新冠疫苗國際合作「從不附加任何政治條件」

▲大陸開始全民接種疫苗。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

聯合國安理會舉行視訊會議討論新冠病毒疫苗問題，中國國務委員兼外長王毅發表《以人民為中心 加強全球抗疫合作》的講話，他強調，中方以實際行動促進疫苗分配，「從不謀求任何地緣政治目標，從不盤算獲取任何經濟利益，也從不附加任何政治條件。」

此次會議主題為「在衝突和不安全背景下確保公平獲得新冠疫苗」，由聯合國安理會2月輪值主席國英國主持，安理會成員和聯合國秘書長古特雷斯等與會。

王毅提出四點主張，第一，堅持人民至上，加強國際抗疫合作；第二，全面落實安理會決議，營造有利抗疫環境；第三，破解疫苗赤字，加大對發展中國家幫扶；第四，加強統籌協調，充分發揮聯合國系統作用。

▲中國國務委員兼外長王毅。（圖／翻攝 澎湃新聞）

王毅說，中方以實際行動促進疫苗公平分配，中方展開新冠疫苗國際合作，從不謀求任何地緣政治目標，從不盤算獲取任何經濟利益，也從不附加任何政治條件。他強調，想的最多的就是讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品，真正成為「人民的疫苗」；中方將繼續同各方共同努力，加強在疫苗、防控等各領域合作。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，公平分配疫苗是人類當前的最嚴峻道德考驗，必須確保所有人盡快接種疫苗，但目前疫苗接種存在不公平現象，10個國家的疫苗接種率，佔目前全球總接種量的七成半。他警告，130多個國家及地區至今仍未展開接種計劃，如果病毒繼續在不發達地區傳播，將威脅現有抗疫成果。

古特雷斯提出，由20國集團牽頭成立緊急工作組，負責建立全球疫苗接種計劃，匯集全球研發及資金力量，令所有人都可以盡快接種疫苗。