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要出國採檢才確診！案939等案遭疑本土感染　指揮中心回應了

▲▼指揮中心2/16記者會 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心昨（17）日公布國內新增1例境外移入新冠病例（案939），為本國籍50多歲女性自美國入境，去年10月底曾經在美檢出新冠陽性，返台完成居家檢疫後，因為出境需要到2月15日到醫院自費採檢確診。不過，有專家指出，以患者的IgM仍是弱陽性，從科學上來說，懷疑國內有其他感染源。指揮中心指揮官陳時中則回應，機會非常小，但仍會提高警覺。

指揮中心表示，案939長期居住美國，去（2020）年10月17日曾出現喉嚨不適情形，10月21日在美國當地檢出COVID-19陽性後，於美國家中自主隔離，11月14日及18日兩次檢驗結果皆為陰性。後續於11月份檢驗兩次陰性。11月27日返台探親完成居家檢疫之後，至今沒有症狀，個案因出境需要，2月15日至醫院自費採檢，並於今日確診（Ct值35，次日再驗核酸為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。

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有專家指出，理論上IgM清除時間1個月內就要清除，但直到現在仍呈現弱陽性，指揮中心並未公布該案的相關比例，患者的IgM、IgG以科學推論，可能國內有其他新的感染源。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，「可能專家忘了她其實是先前已經被確診」。他提到，案939在10月被確診，所以後續檢驗雖然是時陰時陽的狀態，但並不認為有所謂其他感染源。

莊人祥也強調，若光看IgG、IgM，這例個案的IgM經過3、4個月的確仍為陽性，但可能忽略了她先前10月已經被確診的部分，因此會有些變異。

陳時中補充說明，「在我們可以清查範圍都已經清查過了，應該是在這範圍內是安全的」，至於是否有其他可能，相信機會非常小，但還是會提高警覺。

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