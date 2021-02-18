馬路被放2個紅包！他靠近一看傻眼「弄不起來」　千人笑翻：掉漆

▲原PO以為地上被放了2個紅包。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

許多長輩都會千叮嚀、萬囑咐，地上的紅包千萬別亂撿！一名男網友日前走在路上時，撞見地板竟有2個紅包重疊在一起，但是，當他靠近一看才驚覺被騙，忍不住傻眼直呼「路邊紅線也弄不起來！」照片曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「故意呀」、「很應景喔」、「好像真的」。

這名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，「誰的紅包掉了...兩個？」他日前走在柏油路上時，發現地面上竟有2個「紅包袋」重疊在一塊兒，上頭還有些許污漬，彷彿已放在地上好一段時間。

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原PO出於好奇，便往前靠近、仔細端看地上的2個「紅包袋」，而這時，他才發現自己被騙了，「路面標線不能好好畫嗎？在路中央畫兩撇是怎樣？」想當然，這2個看似紅包袋的紅線當然無法拾起，讓原PO也笑稱，「路邊紅線也弄不起來！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「不想努力的機會來了」、「撿起來會有人叫你姊夫喔」、「是紅漆」、「紅線是沒漆了嗎」、「被紅線騙到了」、「被耽誤的3D畫家」、「重點是想撿也撿不起來」、「在國外，這叫裝置藝術」、「很棒的減速裝置」、「麥克筆再寫上恭喜發財或新婚誌喜」、「那邊不能臨停喔」、「真的好像」。