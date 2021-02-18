老媽把「歷年紅包」全還她！數字驚呆了　打工妹鼻酸：1天吃1餐省錢

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

小時候過年收到紅包，大多家長都會拿走，表示幫孩子存起來。一名女網友因家中經濟狀況不佳，所以一直以為母親是拿去貼補家用；沒想到，日前老媽給了一本存摺，說是她從小到大的壓歲錢，瞬間讓她內心五味雜陳，而網友們看完也紛紛紅了眼眶。

女網友在dcard提到，從小家中經濟狀況就不太好，所以總以為母親把紅包收走，是拿去貼補家用；然而幾天前，老媽突然交給她兒時的存摺，表示是每年過年幫她存的壓歲錢，金額將近20萬元。

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當下，她完全說不出話來，「我知道我們家的存款從沒超過10萬，每個月都要還房貸和車貸，有時候月底為了省錢，媽媽午餐都沒有吃，一天吃一餐，而且在我的印象裡，她的衣服大多是別人的舊衣。」

原po鼻酸道，「去年她生日，我送了一套新衣服，她到現在都還捨不得穿，唯一一次穿就是送她的那天，還一直跟我的阿姨們說我有多孝順，我說以後再多送她衣服，她卻叫我自己把錢存好，不要浪費。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

自從開始打工後，女網友總想給母親一些錢，但一直被拒絕，「她說就算我給她也不會用，就算每個月都很拮据，也不會省我們讀書的錢，然後每個月都讓我們去補習，也會幫我們買教科書，她說她過的很辛苦，不要我們跟她一樣，要我們好好讀書才可以出人頭地。」

最後，原po也感性地說，「我才發現...原來媽媽的臉上已經多了好多好多的皺紋，有好多歲月的痕跡，以前明明覺得媽媽好高大，可是我現在已經比她高了很多，長大，真的好快喔。」

洋蔥文感動許多人，網友們紛紛直呼，「媽媽好偉大喔，其實拿來家用我也覺得可以」、「趕快賺錢奉養媽媽」、「你媽很棒。我的壓歲錢說要幫我存下來，有天我爸缺錢就領光了」、「建議好好規劃，可以學一些投資理財的觀念，錢滾錢讓你媽以後享清福」、「好偉大，看完覺得眼睛濕濕的」。

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