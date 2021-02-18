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開工紅包500元！他喊：是不是不吉利？網曝行情價：已經很爽

▲▼ 開工紅包（圖／記者劉維榛攝）

▲不少公司都會在開工日發紅包。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者周依儒／綜合報導

新年開工不少企業老闆都會發放開工紅包，不過日前有網友發文表示，他領到開工紅包後回家一看，發現竟然是「500元」，與一般講求雙數的紅包不同，讓他好奇發問「包500元是不是很不吉利？」貼文一出後，也引起許多人回覆，更有人直指「500元就是開工紅包行情價」。

一名網友在PTT上發文表示，他在開工日領到紅包後，回家一算發現居然是500元，原本以為應該是600元的，因為照理說紅包都是包雙不包單，「包500元是不是很不吉利啊？」

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▲網友發文詢問開工紅包。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發文詢問開工紅包。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出立刻引發其他網友熱議，許多網友回覆，「老闆省100，管你吉不吉利」、「你可以還老闆100就是雙數了」、「我可以幫你承擔這份不吉利」、「你自己再放100就是雙數」。不過也有不少網友透露一般開工紅包的金額，「500就是行情價啦，開工初五一般都是500起價」、「1000才是正常價吧？500是打發乞丐？」、「不錯了，大部分聽到都200」。

此外，日前也有網友發文討論新年開工紅包大約都收到多少？大部分的網友都是0元、200元及600元，只有極少數是500元或超過1000元，更有人無奈透露自己的開工紅包裡面竟然是兩張100元刮刮樂。

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