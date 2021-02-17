女友過年收「6位數」紅包！他嚇傻「自己21年共5萬」：瞬間了解經濟差距

▲一名網友表示女友過年都會領到超狂「6位數」紅包，讓他當場嚇傻。（示意圖／記者陳俊宏攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

春節過年不少仍在就學的人都會收到家裡長輩給的紅包。一名網友就表示，他每年收到紅包時都會把壓歲錢存起來，21年來也累積了5萬多，不過女友卻遲遲不肯透露自己的紅包數目，最後在他不斷追問下才爆出「超扯6位數」，讓他直呼「用紅包了解與女友的經濟背景差距」。

一名男網友在Dcard心情板以「用紅包了解與女友的經濟背景差距」為題發文，表示自己並不在意每年領到多少紅包，因為只要能收到長輩的祝福就很開心了，而他也會把紅包都存起來，21年來都沒動過那個帳戶，漸漸的也累積了5萬多。幾天前女友在規劃該怎麼運用紅包錢時讓他相當驚訝，認為「紅包錢還能規劃的嗎？不是買個生活用品就沒了嗎？」

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▲原PO說他用紅包了解與女友的經濟背景差距。（圖／翻攝自Dcard心情板）

原PO女友聽到後也好奇詢問，「嗯？你紅包拿了多少哇？」於是他便把每年的習慣講了一下，想不到女友聽聞後就默默把紅包收起來不提了，讓他相當納悶，最後在他不斷追問下女友才坦承「一年可領10萬多」，讓他當場傻眼，感嘆原來可以用紅包了解與女友的經濟背景差距。

貼文一出引發不少網友關注，紛紛留言表示，「如果是大家族親戚一個個拜年拿很多我不意外」、「好多！」、「好多，一般上班族三個月的薪水」、「沒關係，如果說你們對於財務方面的觀念是一樣的，不用擔心什麼事情發生」、「長大了父母都會給比較多吧」、「我們家快10間房，紅包也只拿爸媽的錢，每年最多也5000而已」。