不爽被拍照違停　莽男強刪阿伯手機照慘了…1200罰單變5年徒刑

▲為了躲避紅線違停罰單，莊姓男子強行刪除民眾手機檢舉照遭起訴重罪。（示意圖與本案無關／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北莊姓男子去年駕車臨停紅線時，看到1名老伯沿路拿著手機拍他車子，莊男暴怒下車，搶過阿伯的手機、刪掉裡面的檔案，被阿伯控告涉嫌毀損，莊男到案時毫不在乎地認為只要賠錢了事，沒想到和解談不成，18日被台北地檢署依「無故刪除他人電腦或相關設備之電磁紀錄罪」起訴，莊男為了躲最高1200元罰單，面臨最重5年徒刑。

據了解，年約30歲的莊姓男子2020年9月某日上午8點左右，把車開到台北市和平東路三段與康定路口附近紅線暫停，莊男坐在車上，看到前方有個老阿伯，拉著一個裝滿生活雜務的菜籃，拿著手機對莊男的車子猛拍。

莊男疑似不爽阿伯要拍照檢舉他紅線違停，在阿伯經過車門旁的時候，下車搶過阿伯的手機，強行刪除裡面的檔案，然後回車上揚長而去，整個過程都被路口監視器拍下。

阿伯提告後，莊男態度囂張認為，只是被控毀損手機殼，可以賠點錢就沒事了，但是檢察官安排2人調解，結果並未成功，案件回到刑事偵辦，檢察官根據莊男供詞以及監視畫面，認定莊男涉嫌強制、還無故刪除阿伯手機內檔案，依妨害電腦使用罪起訴莊男。

根據台北市政府警察局網站說明，紅線違停可依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，處汽車駕駛人新台幣600元以上1200元以下罰鍰。如今莊男卻要將面臨最重5年以下有期徒刑、拘役或科或併科60萬元以下罰金的慘痛代價。

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