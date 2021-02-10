16歲少女涉賭被捕…竟在警局遭性侵　男嫌威脅：妳出聲就會被輪姦

▲一名16歲少女被捕後，竟然在警局拘留期間遭到性侵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合外電編譯

性侵案件一般發生在隱密性較高的地點，但馬來西亞日前卻有一名16歲少女竟然在警察局裡遭到其他男性嫌犯性侵得逞。據受害少女說法，嫌犯用鑰匙打開女拘留室後，她隨即被帶往廁所性侵，還遭到恐嚇稱若出聲求救就會引來其他男性嫌犯，而遭到多人輪姦。

綜合《星洲網》、《當今大馬》報導，馬來西亞砂拉越州美里省8日一名16歲少女因涉及非法網路賭博遭到拘留警局24小時查辦，但就在隔日清晨5時左右，一名承認擁有贓物而暫時關押警局的19歲男性嫌犯，拿著鑰匙打開女拘留室後，將少女帶往廁所性侵，還恐嚇她不准出聲，否則會與其他男性嫌犯一起輪姦她。

報導指出，少女隨後被安排至醫院檢查，證實曾經遭到性侵，且案發的拘留室廁所也發現疑似精液的液體，但作為重要線索的警局內各個監視器，卻被發現只能監看而無法錄影存檔，廁所內也沒有裝設鏡頭。起初承認性侵的男嫌9日突然改口不認，目前以1.5萬令吉（約新台幣10.4萬元）交保，將於3月10日進行審判。

報導提到，案發當時值班的2名分別為55歲與43歲員警，被質疑未將鑰匙妥善保管，還怠忽職守讓嫌疑人能自由走動。消息一出，兩人除了立即遭到停職外，還被指控蓄意損傷他人，以及依照兒童保護相關法令起訴，但他們雙雙否認罪行，9日交保後預計在22日開庭。

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