邪惡繼母為了報復老公　把2歲兒丟浴缸「用煮沸熱水」活活燙死

▲女子用煮沸的水把2歲男童燙死。(圖/示意圖/CPF)

記者李振慧/綜合報導

約旦一名女子和丈夫激烈爭吵後,為了報復竟然把2歲繼子放進裝滿煮沸熱水的浴缸中,最後導致一條無辜的小生命因為一級燒燙傷身亡。本案近來開庭,法庭文件還指出男童生前常遭到虐待,讓邪惡繼母被判處20年刑期。

事件發生在2018年10月1日,未被公開姓名的被告因為不喜歡幫丈夫養育4歲與2歲孩子,為了報復對方,在浴缸中放滿煮沸的熱水,再把2歲男童放進沸水中,直到男童發出慘烈尖叫才把人移出。

男童後來被送到醫院醫治,因為嚴重燒燙傷,2周後仍不幸身亡。由於被告不是第一次虐童,地方法院於2019年11月宣判有期徒刑,但被告不服判決結果繼續上訴,近來由約旦最高法院裁定維持原判決20年刑期。

We have no name, but this post is to honor the short and sad life of a two year old #Australian boy victim of #ChildAbuse and #Murder. #RIP https://t.co/BGGz0DCKkh