10歲女童遭阿姨「水拷問」！頭浸浴缸喝水慘死　她辯：失足跌進去

▲南韓10歲女童疑似遭阿姨與姨丈緊抓頭部連續浸水，之後停止呼吸死亡。（示意圖，非本人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

繼先前女嬰鄭仁慘遭領養父母虐死後，南韓又爆發女童遭狠虐致死的悲慘事件！一名年僅10歲的女童因父母無暇照料而前往位於京畿道龍仁市的二阿姨家住，沒想到才經過3個多月，便傳出跌進廁所浴缸昏倒，送醫後仍宣告不治，直到醫療團隊在女童遺體發現多處瘀傷，女童的阿姨與姨丈才坦承「管教不當」，遭警方傳喚，當庭收押接受調查。

根據《韓聯社》報導，10歲女童A某在搬入京畿道龍仁市處仁區古林洞某公寓，也就是其40多歲的阿姨B某夫婦同住後，一向給人「獨來獨往」的印象，鄰居們皆表示很少看到女童A某；而與A某同齡的住戶則表示，1個月前搭電梯時曾遇到該層樓女童，不過由於其戴口罩的關係而無法確認是否為A某。

事發於8日上午12時35分，當時消防當局接獲B某夫妻報案，指女童A某疑似不慎失足跌近廁所浴缸、失去意識，消防人員到場後馬上施行心肺復甦術，並緊急送往附近醫院搶救，不料卻還是回天乏術。不過，醫療團隊在過程中卻發現A某遺體全身各處都有著瘀傷，於是向警方報案疑似為兒童受虐案件，警方隨即以涉嫌虐童之罪名緊急逮捕B某夫婦。

根據京畿龍仁東部警察署的說法，B某夫婦遭逮捕後才坦承，「孩子最近不太聽話，且控制不住隨意小便，我們才打了她2天，直到昨天（8日）上午的時候，為了適當管教，才在浴缸裡放了水，幾次做出將孩子放入水中後再抱上來的動作。」

B某夫婦補充，直到女童停止呼吸、身體僵硬，才停止該行為。

而一名自稱是女童二阿姨的女性回到事發的B某夫婦住處時巧遇警察，她向警察供稱，A某的媽媽是家中排行最小的女兒，前些日子因為搬家、職場問題而無法照顧女兒，才讓二姐B某託管女兒A某，「我每周都會去B某的家探望他們，雖然A某最近患有眼疾，不過我沒在她身上看到疑似受虐的瘀傷啊！」

B某今（10）日下午接受拘押前審查，她向現場媒體表示，對於女童的死亡感到「非常抱歉」。

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