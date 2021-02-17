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漁夫突然失蹤...小船旁躺4.2公尺肥鱷魚　剖腹找到人類屍骨！

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭69歲男子赫德(Andrew Heard)近來到欣欽布魯克島(Hinchinbrook Island)捕魚突然失蹤，當局出動大批警力搜尋，最後在小船旁發現一條巨大鱷魚，剖腹後竟然體內找到屍骨。

赫德11日下午3時獨自划船外出捕魚，然而後來便再也沒有消息，妻子艾瑞卡(Erica)擔心他遭遇不測立即報案，警方隔日凌晨找到一艘嚴重毀損的翻覆小船，證實是赫德原本搭乘的船，並捕獲了附近2條鱷魚。

昆士蘭警方表示，由於小船遭到猛獸咬破，他們認為2條鱷魚都有涉案，先將4.2公尺長的鱷魚安樂死後，果然在其腹中發現人類屍骨，後來也對另外一條約3公尺的鱷魚安樂死進行調查。好友聽聞消息表示，死者雖然罹癌卻是一名生命鬥士，大家都十分不捨他的離世。

▼男子失蹤，警方懷疑被鱷魚吞下肚。（圖／示意圖／達志影像）

▲鱷魚

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