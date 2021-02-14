屏東8歲童慘遭鋼頭鞋打爆膝蓋！母聯手男友凌虐　生父落淚說話了

▲屏東8歲童臀部等身體多處嚴重瘀傷 。（圖／取自網路正義哥徐奕臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東有一名8歲的男童在1月29日遭生母與生母同居男友打傷，膝蓋被工作鋼頭鞋踢傷、臀部用棍子打傷，涉及虐童；屏東縣政府社會處獲報認為管教不當，已在春節前向屏東地方法院聲請緊急安置獲准，後續將調查生母及生母同教居人涉及刑責，依法處理。針對生父要將孩子領回扶養，年後將進行評估。

▲孩童手腳多處瘀傷。

網路正義哥徐奕今（14）日在臉書直播爆料，po出男童膝蓋、臀部遭打傷的照片，並透過電話與男童的生父連線，了解案發經過。

男童生父指出，孩子於1月29日遭生母與生母同居男友打傷，膝蓋用工作鋼鞋踢傷、臀部用棍子打傷，還罰孩子雙腳放在電腦桌上、雙手撐地、屁股上擺書包一天，孩子的阿嬤怕事態擴大，拍照後把照片傳給他，他立即趕回屏東，想將孩子帶在身邊。

爆料人徐奕表示，「希望有屏東社團能將此虐童案分享出去，也希望蔡英文總統能看到，幫幫這些可憐的孩子們」。

社會處長劉淑美說，保護兒童安全列入第一優先，緊急安置孩童後繼續調查生母及生母同居人行為，涉及虐童部分依法處理；由於孩童生父住在他地，社工人員當下無法評斷家庭狀況，基於保護孩童，先緊急安置，年後會在再請生父居住地進行訪視，評估生父是否有能力照顧孩童，再決定孩童是否讓生父帶回照顧。

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