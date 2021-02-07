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3歲兒遭男友「打爆臟器」慘亡　媽媽報案不慎自爆：就說他摔死的

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲一名3歲男童被虐待致死，而19歲的小媽媽竟還想幫痛下殺手的男友掩蓋罪行。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者張寧倢／編譯

法國一名3歲男童遭到生母的男友凡多（Loïc Vantal）長期毆打，最終不堪虐待而亡。驗屍報告顯示，男童全身有至少60處瘀青、5根肋骨斷裂、脾臟與胰臟破裂等嚴重傷勢。年僅19歲的小媽媽萊圖伊爾（Caroline Létoile）原本竟試圖替男友掩蓋犯行，卻不慎在報案通話中自爆，「就說是從公寓樓梯摔下來的。」

根據法新社、BBC報導，法國一名現年28歲的男子凡多2016年9月與當時才19歲的萊圖伊爾交往並同居，但他從那時開始便長期使用暴力虐待女友的3歲兒子湯尼（Tony），果然在3個月之後的11月26日，小湯尼在家中被虐打至不省人事，萊圖伊爾見狀趕緊打電話報案。

報導指出，由於萊圖伊爾並不知道救難電話是全程錄音，於是她在等待服務人員轉接電話之際，向身旁的凡多表示，「我剛剛講說他是從樓梯摔下來的，應該不會有問題吧？就說是在公寓的樓梯間，我等等會把所有東西都藏起來，以免節外生枝。」

警方到達現場時，發現小湯尼的身軀佈滿了瘀青與傷痕，稍晚便在醫院被宣告死亡。法醫根據驗屍報告表示，男童上唇繫帶斷裂，全身有60處瘀傷，其中23處位於頭部，5根肋骨、臀部、鼻子都有骨折，脾臟與胰臟也破裂。連兒科醫生也出庭作證，「這種程度的暴力相當少見，大概5根手指內就數得出來。」

檢方表示，這對同居人簡直把公寓變成「屠宰場」般的恐怖之地，痛下毒手的凡多最終因「蓄意暴力致死」罪名被判處20年有期徒刑，而對男友虐行袖手旁觀的萊圖伊爾則被以「未通報虐待」、「協助犯罪」等原因遭判3年監禁。萊圖伊爾聲稱，自己是因為害怕才不敢吐實，並不是因為她太愛男友。

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