英國代表搭乘自駕巴士夜遊台北初體驗　盼與柯文哲進一步合作

記者袁茵／台北報導

台北自駕巴士自2020年9月進入載客測試階段，台北市副市長蔡炳坤18日凌晨0時30分陪同英國在台辦事處新任代表鄧元翰（John Dennis）搭乘台北自駕巴士。鄧元翰表示，電動自駕巴士是綠能交通的減碳體現，他們樂於支持，也期待透過初次交流，未來能與北市府有更進一步合作。

鄧元翰上任2個月後，獲台北市政府涉外事務總監周台竹邀請，18日凌晨與蔡炳坤一同搭乘台北自駕巴士，行經台北101、通化夜市及永康街等著名觀光景點，兩人一同在信義路一段附近合影，背後則是總統府。





▲台北市副市長蔡炳坤和英國在台辦事處新任代表鄧元翰等人一同搭乘台北自駕巴士。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

在自駕巴士行駛過程中，蔡炳坤主動關心鄧元翰於台北市居家檢疫隔離期間，對於台灣防疫感受如何？而英國在台辦事處分享，鄧元翰抵台近2個月內，多次公開讚揚台灣整體防疫的優異表現；而鄧元翰則大讚，台北市做得不錯，期待之後能與台北市有對話平台，繼續合作。

對於蔡炳坤邀請鄧元翰未來到市府坐坐，並與台北市長柯文哲見面，鄧元翰則表達非常樂意到市府拜會，像是此次邀請他搭乘、了解自駕巴士等科技，他也相當開心看到台北在交通科技上有前衛創舉。

談到本次體驗台北自駕巴士，英國駐台代表處也表示，由於氣候變遷是英國政府長期以來強調的國際重要議題，也呼籲全球進行減碳計畫，電動自駕巴士則是綠能交通的減碳體現，他們樂於支持台北市政府的自駕巴士實驗計畫，更期待透過新任代表初次交流盼未來能與台北市政府能有更進一步合作。