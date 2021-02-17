獨／控議員硬上騙交往「11天就分手」　她罵「渣男+禽獸」下場曝

▲基隆市議員張秉鈞自己在臉書上公布，被控性侵獲檢察官處分不起訴確定的消息。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

記者劉昌松／台北報導

年輕單親媽媽L女指控，民進黨基隆市議員張秉鈞涉嫌酒後硬上，再哄騙交往，卻一張合照都沒有的情況下，11天就分手，L女怒控張涉嫌性侵，結果新北地檢署處分不起訴張，反而起訴L女公開指張是「渣男」、「硬上」涉嫌妨害名譽罪嫌，讓L女崩潰痛哭：「這個國家是怎麼了，為什麼一個被害人最後受到這樣的對待，他想把我定罪來洗白他自己」。

張秉鈞受訪表示，是他先控告L女在網路上妨害名譽，對方才反告她性侵，結果性侵部分已經獲得不起訴處分確定，對於L女遭起訴的部分，「就交給司法處理，法律還我一個清白是最好的」，張秉鈞並表示不擔心影響地方支持意願，「認真做事最重要，我覺得自己沒犯什麼錯，所以會在臉書公開po文澄清，沒打算隱瞞，清者自清！」

▲L女出面公布錄音檔，控訴自己遭性侵又被騙交往，最後竟然被告妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

但L女日前向《ETtoday新聞雲》投訴指出，她自己在公股行庫工作，因為時常以化名在政黨社群中發言，並免費提供時事梗圖，結交不少志同道合的政治圈朋友，但很少人知道，她是曾被男友逼墮胎的單親媽媽，2019年8月間，張秉鈞主動在臉書上加她好友，她也告知張，自己不想再交男朋友，希望張不要浪費時間。

L女回憶，當時張要她放心，沒有追求意圖，且總是稱呼她「 姊姊」，她因此覺得2人只是姊弟相稱的朋友，如果出差到基隆，還會找張一起出去喝咖啡，2019年11月間，張約L女連看了2場電影，因L女看到快要睡著了，張開車送L女到家後，自稱感覺疲倦，L女不好意思讓一個議員在車上睡，提議讓張秉鈞到家中沙發上休息。

L女決定公布和張對質的錄音檔，指控張當天晚上進門後，就問有沒有酒，還要求L女陪喝陪聊天，最後對她性侵得逞，因為張事後承認是自己太衝動，L女當下也慌了，不知張到底是好人還是壞人，又擔心醜聞爆發會影響政黨選情，因此同意和張交往，沒想到之後張開始冷落、疏遠她，11天就提出分手，L女驚覺自己被騙提告。

▲張秉鈞相信清者自清，選民支持不會受影響。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

檢察官調查認為，L女聲稱遭性侵，卻讓張留宿到隔天，之後與張頻繁私訊，與一般性侵被害人反應不同，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴，L女以這些私訊是事後談判，與性侵無關等理由提起再議，遭駁回確定。反而是L女在2020年初，在臉書公開指控C議員是「渣男」、「禽獸」、「硬上」、「假裝交往」，經張秉鈞提告後，檢察官依加重誹謗罪嫌起訴L女。

L女接到起訴書後痛哭，「這個國家是怎麼了，為什麼一個被害人最後受到這樣的對待，他想怎樣，他要把我定罪來洗白他自己」，在法院開庭審理妨害名譽案件時，提出與張的對話錄音檔，希望能證明自己一直都在質疑張秉鈞性侵她，絕對不是交往中的情同意合。

現在已經結婚的L女堅定表示不會和解，「如果和解就像是我做錯事，他對我帶來的傷害，遠遠超過我侵犯他名譽的部分，再有傷害的舉動我就要公布其他錄音檔，希望他撤告停止對被害人的司法追殺，不要為難法官，也希望不要在有下一個受害者。」

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