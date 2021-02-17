汽車檢驗員、汽車駕駛考驗員檢定簡章　今年改採線上下載

▲汽車檢驗員、汽車駕駛考驗員檢定，今年簡章改採線上下載及列印，不再另販售紙本。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

往年汽車檢驗員、汽車駕駛考驗員檢定，應考人須於報名期間上班時段至各紙本簡章發售處現場購買或函購。為便利應考人或取簡章，公路總局今（17）日表示，今年簡章改採線上下載及列印，不再另販售紙本。

汽車檢驗員、汽車駕駛考驗員檢定每年辦理1次，報名檢定約400人次，往年應考人須於報名期間上班時段至各紙本簡章發售處現場購買或函購。

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公路總局表示，為便利應考人獲取簡章，今年推出簡章及報名書表採線上下載及列印，不另售紙本，應考人可於公告期間內下載簡章，無服務時間限制，並免去購買紙本簡章的時間及交通成本。

▲汽車檢驗員、汽車駕駛考驗員檢定，今年簡章改採線上下載及列印，不再另販售紙本。（圖／公路總局提供）

這次檢定報名自110年3月2日起至3月15日止，報名書表於報名期間（110年3月2日至110年3月15日）開放下載列印，簡章及報名書表下載網址：

1.交通部公路總局：https://www.thb.gov.tw/

2.交通部公路總局公路人員訓練所：https://hti.thb.gov.tw/



公路總局表示，本檢定採通信報名，報名至110年3月15日止，一律掛號郵寄至選定應試考區通信報名，截止日期以郵戳為憑，親自或委託報名或證件不全者均不受理。檢定設台北、台中、高雄3考區，應考人應自行選定應試考區，報名完成後，不得更改。

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