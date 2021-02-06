今年「機車駕訓班」補助計畫開跑　限量1萬名、每人補1300元

▲公路總局今年度持續辦理機車駕訓補助計畫，補助金額每名新台幣1,300元，名額共10,000名。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者賴文萱／台北報導

為提升騎乘機車安全，公路總局今年度持續辦理機車駕訓補助計畫，補助金額每名新台幣1,300元，名額共10,000名，期間自今年1月1日至11月30日止。只要符合報考駕照資格者皆可申請。

公路總局表示，機車駕訓補助自108年起開始推動，期間委託交通大學辦理研究分析駕訓成效，研究成果顯示，經過機車駕訓者，可延長取得駕照後之未發生違規及肇事騎乘時間；亦可降低取得駕照後之違規風險32%、肇事風險20%，顯示機車駕訓確有成效。

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▲研究成果顯示，經過機車駕訓者，可降低取得駕照後之違規風險32%、肇事風險20%。（圖／記者賴文萱攝）

今年度除辦理師資培訓外，也設計實地教學術科教案，模擬實地上路後道路實境，要求全體駕訓班使用融入現行術科教學，增加學員安全駕駛的觀念及實際上路技能。透過機車駕訓班接受扎實的交通安全知識及騎乘技巧教學，未來終生皆可受用。

公路總局近年積極鼓勵業者增設普通重型機車班，目前全台辦理機車駕訓班已有52家，讓民眾能夠就近接受機車駕駛訓練。

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