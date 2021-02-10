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春節連假「北中南東」24條省道地雷路段曝　最慘連塞11hrs

▲▼蘇花改春節初一南下全日車流將爆表，2萬5千輛次起跳。（資料照／記者游芳男攝，下同）

▲針對台9線蘇花路廊、南迴公路及台61線西濱快速公路等重點路段，公路總局特別全面檢視沿線瓶頸路段，並研提更強化的疏導措施。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

公路總局提出春節假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等，最久壅塞時段長達11小時。公路總局表示，除預判尖峰時段外，也規劃相關交通疏導措施，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛，遇壅塞時也請配合標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

春節連假省道易壅塞路段

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北部
1.台61線北部路段
2.台65線接國3土城交流道
3.台2線、台2乙線關渡-淡水
4.台3線大溪、慈湖
5.台2線萬里~大武崙
6.台2線福隆~瑞濱

中部
7.台61線中部路段
8.台74線台中環線接國3（快官~成功）
9.台74線台中環線接國3（大里二~霧峰）
10.台14線接國6愛蘭交流道
11.台3線大湖
12.台14甲線霧社~清境農場
13.台21線日月潭
14.台3丙線竹山紫南宮

南部
15.台61線南部路段
16.台86線接國3關廟交流道
17.台3線古坑綠色隧道、劍湖山
18.台17線南鯤鯓代天府
19.台19線北港朝天宮
20.台1線水底寮路段
21.台9線南迴公路
22.台26線墾丁

東部
23.台9線蘇花路廊
24.台9線接國5頭城交流道

▲▼春節連假省道易壅塞路段及時段表。（圖／公路總局）

▲▼春節連假省道易壅塞路段及時段表。（圖／公路總局提供）

▲▼春節連假省道易壅塞路段及時段表。（圖／公路總局）

針對台9線蘇花路廊、南迴公路及台61線西濱快速公路等重點路段，公路總局特別全面檢視沿線瓶頸路段，並研提更強化的疏導措施：

一、台9線蘇花路廊：
除將持續實施既有疏運措施如瓶頸路段分流、號誌節點管制、隧道提速措施、大貨車管制行駛外，本次春節假期另將實施蘇花改路段大客車開放通行路肩措施，預估自蘇澳到花蓮約可較自行開車減少40~60分鐘，建議民眾可多加搭乘公共運輸往來蘇花路廊，既優惠又省時；公路總局提醒其他車輛駕駛朋友勿行駛路肩，以免受罰。

二、台9線南迴公路
沿線部分路段如新路、丹路、草埔橋及金崙等因車道配置變化導致連續假期間常造成回堵情形，公路總局將於尖峰時段實施車道管制及漸變措施，維持交通順暢，提醒民眾行經此路段依標誌標線或現場員警引導行駛。

▲▼春節連假省道交通疏運計畫。（圖／公路總局提供）

▲▼春節連假省道交通疏運計畫。（圖／公路總局提供，點圖可放大

▲▼春節連假省道交通疏運計畫。（圖／公路總局提供）

三、台61線西濱快速公路
台61線西濱快速公路除連接西部沿海各大城鎮外，連續假期已規劃為國道1號及3號「新竹–台南」的替代道路，並於去年春節假期間發揮疏導功能，有效減少國道北返壅塞，建議民眾春節期間可多加利用，針對瓶頸路段如鳳鼻~香山及竹南地區等，該局亦規劃相關疏運措施如封閉橫向路口提高主線續進、優化時制加強綠燈秒數等；另配合高速公路局於2月14~15日（初三~初四）封閉西濱交流道北上匝道入口，請用路人依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號，以避開壅塞路段。

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