春節連假全台省道爆「24處塞車地雷」　超精準時程表出爐

▲春節連假全台省道易壅塞路段。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

春節連假即將到來，公路總局盤點歷年春節假期容易發生壅塞的路段，總計24處，並預估各路段壅塞日期、時段，同時也規劃交通管制措施，以提高公路疏運服務效率。

北部地區方面，預測易壅塞路段包含台2線萬里~大武崙、福隆~瑞濱、關渡~淡水及台3線大溪、慈湖等觀光風景路段，另外在台61線西濱快速公路鳳鼻~香山及台65線接土城交流道路段也將出現局部壅塞情形。

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公路總局規劃於台61線鳳鼻~香山路段實施路口封閉、禁止左轉及封閉台68線南寮端西向出口等措施，維持台61線主線車流順暢。

▲春節連假省道易壅塞路段及時程表。（圖／公路總局提供）

中部地區方面，預測易壅塞路段包含台3線大湖、台21線日月潭、台14甲線霧社~清境農場、台3丙線竹山紫南宮等觀光風景路段，另部分銜接高速公路路段將受國道匝道儀控影響出現回堵，如台74線銜接國3快官及霧峰交流道、台14線銜接國6愛蘭交流道、台61線銜接國3西濱交流道等。

其中，高公局將於2月14日及15日（初三及初四）封閉國3西濱交流道北上入口匝道，公路總局也將配合於北返車潮尖峰時段封閉7處平交路口，供主線車流快速通過。

南部地區方面，預測易壅塞路段包含台1線水底寮、台9線南迴公路、台61線西濱快速公路等主要幹道，與台3線古坑綠色隧道及劍湖山、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮等觀光風景及新春參拜路段。

由於台1線水底寮及台9線南迴公路為屏東往來台東必經路段，公路總局將於尖峰時段實施調撥車道及大客車優先等措施，另外台17線南鯤鯓將實施南向改道、台86線將實施東向匝道儀控等措施。

▲春節連假全台省道交管措施。（圖／公路總局提供）

東部地區部分，主要為台9線蘇花改路段於尖峰時段禁止大貨車通行，並同時開放大客車行駛路肩，另非蘇花改路段如蘇澳、和平、崇德等地區亦規劃大客車分流改道等優先措施，總計可節省約40~60分鐘的旅行時間。

公路總局呼籲，民眾可多加利用北花線客運來回400元優惠前往花東地區，既省時又省錢。

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