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日本今正式開打輝瑞疫苗！第一波4萬醫護優先　3週後打第2劑

▲▼日本17日起正式開放輝瑞疫苗施打。（圖／路透）

▲日本施行「先行接種」制度，第一波先開放4萬名醫護人員施打。（圖／路透）

 記者王佩翊／編譯

日本政府日前正式批准輝瑞疫苗，17日起開放作為第一波施打對象的醫療人員先行接種，人數高達4萬人，於全日本100多間醫院內進行。此波施打疫苗的醫護人員將會在3週後接種第二劑，而4萬人中會有2萬人在施打完第2劑後的4週內接受副作用調查，厚生勞動省也會在未來公開相關數據。

根據《日本放送協會》報導，日本17日正式開放施打輝瑞製新冠疫苗，第一波接種對象為4萬名的醫護人員，將分別在100多個醫療場所完成接種。位於東京都目黑區的國立東京醫療中心17日也開始替員工施打第一劑疫苗，預計2週後將會施打第二劑。據悉，目前光是該醫療中心就已經有800人預約接種第二劑。

厚生勞動省表示，在第一波施打的4萬人名單中，將會針對2萬人進行疫苗的副作用觀察，時間為接種完第二劑的4個星期內，統一調查接種者是否出現發燒等情況，之後也會定期公布相關數據。

厚生勞動省也說，第一波先行接種若未出現問題，將安排剩餘的370萬名醫療從事人員在3月中旬前完成第一劑接種；而65歲以上長者則會從4月開始開放施打，預計將有3600名長者受益。

事實上，目前已有至少70國開放疫苗施打，與歐美國家相比甚至晚了近2個月，對此，厚生勞動省表示，政府為了保障民眾安全，除了海外的臨床數據外，同時要求藥廠提供國內的臨床實驗數據，因此才會造成時間的延宕。

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