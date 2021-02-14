獨／情人節拍片開嗆劈腿女友！他入手保時捷+重機：一個人過超好

記者吳奕靖／高雄報導

誰說失戀只能躲起來偷哭，台北有一名律師日前發現自己慘遭女友劈腿，分手之後花錢找人來拍攝影片，記錄自己的後續生活，現在還把影片po到網路，不但擺明要開嗆劈腿女友，還告訴所有人：「分手之後，一個人也要好好生活，不對！是他媽的要過得超好！」

這段影片一開始拍攝的地點是在紀州庵，雖然一開始一名男子似乎有些悲傷的感覺，不過畫面一轉，這名男子就來到重機店購買相關配件，原來他花錢買了一部重機，同時騎著重機展開新生活。影片中還有字幕表示：「一個人，也要好好生活，不對！是他媽的要過得超好」!

▲陳姓律師拍攝遭劈腿分手後的日子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

影片拍攝者把這段影片po到網路，同時間先表明故事是真實的，但是「被欺騙、被封鎖、被分手，男子漢擦擦眼角不小心沾到的雨滴，一個人也要好好生活。不對！是他媽的要過得超好！」，而影片中除了地下室停車場跟車是向朋友借的，其餘！整部影片都是真的。

▲陳姓律師拍攝遭劈腿分手後的日子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者求證拍攝影片者，他表示這是一個律師出資紀錄自己被劈腿分手後的生活，拍攝經費不方便透露，但是影片中前往購買重機配備是真的，當天花了2萬多塊買裝備，主要是他還也購買了一台重機，而且還騎重機從台北回到屏東潮州老家，重點是，他還不只買重機，還買了一台保時捷。

影片當中的主角，是一名陳姓律師，而《ETtoday新聞雲》記者也連絡上了他，但是他不願接受當面訪問，只透過通訊表示，紀州庵是當初他等待女友下班的地方，而會出資紀錄自己分手後的生活，主要是想開嗆劈腿女友之外，也要全世界有同樣遭遇的人，告訴他們：「一個人可以過的更好」。據了解陳律師的女友也看到了這段影片，在被分享的影片下方默默的按下「怒」的符號，也沒有任何留言，默默的表達了自己的心境。

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▲陳姓律師表示紀州庵是當初等女友的地方 。（圖／記者吳奕靖翻攝）