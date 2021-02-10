誤觸貓咪濾鏡！律師視訊會議鬧烏龍...急向法官求助：我不是貓

▲會議畫面頓時變成法官和貓咪在對話。（圖／翻攝自youtube／394th District Court of Texas - Live Stream）



實習記者周依儒／綜合報導

歐美疫情持續擴大，因此現在還是有許多地方使用視訊軟體來討論工作、開會。美國德州日前一名律師參加線上法院庭審時，一時不小心按到貓咪濾鏡，會議畫面馬上變成法官和一隻貓在對話，十分搞笑，不過這名律師也趕緊將濾鏡關掉，才結束這場鬧劇，事後法院也將該影片上傳網路，笑翻不少網友。

根據CNN報導，影片中可以看到，視訊庭審的四格畫面中，律師羅德（Rod Ponton）的畫面竟然是一隻貓咪，法官羅伊（Roy Ferguson）不疾不徐的向他說道，「我想你可能誤觸了濾鏡，請關掉這個設定，我想你應該要...」，但只見羅德眼神十分驚慌的想趕緊關掉，並說，「我正在嘗試...法官，你聽得到我說話嗎？」

羅德用顫抖的聲音表示，「我不太知道怎麼弄掉，但我的助理已經在幫我試試看了，不過我也準備好使用這張臉繼續開庭了...」，隨後更向羅伊呼喊澄清，「我在這裡！我不是一隻貓！」而羅伊也十分溫柔的回答表示他知道，並教羅德該按哪裡才能把濾鏡關掉。

據了解，因為羅德的小孩使用電腦時把濾鏡打開，但羅德並不知道就繼續使用，才會出現如此搞笑的畫面。影片被法院上傳後也吸引不少網友觀看，許多人都被貓咪特效的無辜臉和羅德的「我不是一隻貓」笑倒，不過影片全程中，法官和另一位與會的人都十分專業，沒有被突如其來的插曲打擾而發笑或是嘲笑，讓許多人對他們的敬業態度非常敬佩。

▼視訊會議畫面。（影片取自youtube，如遭刪除請見諒。）